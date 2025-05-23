Виконував небезпечні маневри: Польща перехопила Су-24 РФ за наказом НАТО

Зауважимо, що раніше цього місяця прем'єр-міністр Польщі Дональд Туска розповідав, що російський корабель так званого "тіньового флоту" здійснював "підозрілі маневри" поблизу електричного кабелю, який з'єднує Польщу зі Швецією.

Крім того, нещодавно корабель без прапора відмовився співпрацювати з естонцями, коли ті просили його зупинитись.

В Естонії пояснили, що корабель йшов у міжнародних водах та відмовився змінити курс на вимогу флоту. Ба більше, після спроби його затримати до місця події наблизився російський винищувач Су-35.

Він зробив коло навколо танкера та під час цього ненадовго порушив повітряний простір Естонії.

Пізніше голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Естонії Маргус Цахкна підтвердив, що Росія підняла у небо винищувач під час проби Таллінна затримати у Балтійському морі нафтовий танкер, який ймовірно належить "тіньовому флоту" та перебуває під санкціями.

Невдовзі в НАТО відреагували на порушення винищувачем РФ повітряного простору Естонії.

А після цього випадку Рада держав Балтійського моря ухвалила історичне рішення - продовжити свою діяльність і сконцентруватися на боротьбі з тіньовим флотом Росії.

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