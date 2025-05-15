В НАТО відреагували на порушення винищувачем РФ повітряного простору Естонії

НАТО та Таллінн перебувають у тісному контакті й координують дії після інциденту в Балтійському морі, під час якого російський винищувач порушив повітряний простір Естонії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Марка Рютте під час пресконференції в Анталії.

"НАТО та Естонія перебувають у тісному контакті з цього приводу і координують дії, щоб точно знати, що відбувається", - заявив Рютте та додав, що союзники по НАТО діятимуть колективно в питанні гарантування безпеки для країн-членів Альянсу у Балтійському регіоні.

Зокрема генеральний секретар НАТО нагадав, що Альянс має місію, яка стосується повітряного патрулювання у Балтії, а також Baltic Sentry, яка опікується захистом критичної підводної інфраструктури регіону.