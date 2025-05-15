ua en ru
Чт, 15 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

В НАТО відреагували на порушення винищувачем РФ повітряного простору Естонії

Четвер 15 травня 2025 16:11
UA EN RU
В НАТО відреагували на порушення винищувачем РФ повітряного простору Естонії Фото: Марк Рютте, генеральний секретар НАТО (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

НАТО та Таллінн перебувають у тісному контакті й координують дії після інциденту в Балтійському морі, під час якого російський винищувач порушив повітряний простір Естонії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Марка Рютте під час пресконференції в Анталії.

"НАТО та Естонія перебувають у тісному контакті з цього приводу і координують дії, щоб точно знати, що відбувається", - заявив Рютте та додав, що союзники по НАТО діятимуть колективно в питанні гарантування безпеки для країн-членів Альянсу у Балтійському регіоні.

Зокрема генеральний секретар НАТО нагадав, що Альянс має місію, яка стосується повітряного патрулювання у Балтії, а також Baltic Sentry, яка опікується захистом критичної підводної інфраструктури регіону.

Інцидент у Балтійському морі

Як розповідав голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Естонії Маргус Цахкна, Росія підняла у небо винищувач під час проби Таллінна затримати у Балтійському морі нафтовий танкер, який ймовірно належить "тіньовому флоту" та перебуває під санкціями. Тоді ж російський літак зробив коло та ненадовго порушив повітряний простір Естонії.

"Москва готова захищати "тіньовий флот"... Ситуація дійсно серйозна", - заявив міністр.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Російська Федерація Естонія Марк Рютте
NEWS
Зеленський буде, чи з’явиться Путін? Усе, що потрібно знати про переговори в Стамбулі
Зеленський буде, чи з’явиться Путін? Усе, що потрібно знати про переговори в Стамбулі
DAILY
США та ЄС посилюють санкції: що загрожує Росії, якщо Путін відмовиться від перемир'я
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент США та ЄС посилюють санкції: що загрожує Росії, якщо Путін відмовиться від перемир'я