ua en ru
Пт, 16 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росія зробила послугу Естонії: як провокації в Балтійському морі зіграли проти Москви

Естонія, П'ятниця 16 травня 2025 19:58
UA EN RU
Росія зробила послугу Естонії: як провокації в Балтійському морі зіграли проти Москви Фото: провокації Росії в Балтійському морі зіграли проти Москви (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські провокації в Балтійському морі посприяли зміцненню безпекового альянсу в регіоні. Рада держав Балтійського моря ухвалила історичне рішення - продовжити свою діяльність і сконцентруватися на боротьбі з тіньовим флотом Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Рада держав Балтійського моря (РДБ), яка була на межі розпуску, вирішила продовжити свою діяльність та зосередитися на забезпеченні безпеки Балтійського моря.

Це означає, що, окрім Естонії та Фінляндії, решта вісім держав-членів Ради також почнуть ефективніше боротися зі свавіллям російського тіньового флоту.

Ця новина дає Естонії надію, що кількість російських танкерів тіньового флоту, які безконтрольно потрапляють у її економічні води, зменшиться, а загроза для довкілля та підводних кабелів зменшиться.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна на зустрічі міністрів закордонних справ Ради держав Балтійського моря заявив, що всі присутні є державами-членами НАТО, а більшість - окрім Норвегії та Ісландії - входять до Європейського Союзу

"Багато питань буде вирішено там, але оскільки в нашому регіоні знову з’явилися гібридні загрози, і це те, що нас усіх об’єднує, сьогодні ми колективно ухвалили справді історичне рішення: ми продовжимо роботу організації, але змінимо її фокус", - наголосив він.

Інцидент у Балтійському морі

Згідно з даними Військово-морських сил Естонії, корабель "Ягуар" без прапора, який потрапив під санкції Британії, відмовився співпрацювати, коли його просили зупинитись.

Речник Сил оборони Естонії пояснив, що корабель йшов у міжнародних водах та відмовився змінити курс на вимогу естонського флоту. Після цього російський винищувач Су-35 наблизився до танкера, зробив коло та ненадовго порушив повітряний простір Естонії.

Пізніше голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Естонії Маргус Цахкна повідомив, що Росія підняла у небо винищувач під час проби Таллінна затримати у Балтійському морі нафтовий танкер, який ймовірно належить "тіньовому флоту" та перебуває під санкціями.

"Москва готова захищати "тіньовий флот"... Ситуація дійсно серйозна", - заявив міністр.

Невдовзі в НАТО відреагували на порушення винищувачем РФ повітряного простору Естонії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Естонія Балтійське море тіньовий флот Балтия
NEWS
Що відомо про переговори України та РФ в Стамбулі: всі подробиці
Що відомо про переговори України та РФ в Стамбулі: всі подробиці
DAILY
Польща йде на вибори. Хто стане новим президентом і як це вплине на Україну
Роман Коткореспондент РБК-Україна Польща йде на вибори. Хто стане новим президентом і як це вплине на Україну