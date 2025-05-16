Росія зробила послугу Естонії: як провокації в Балтійському морі зіграли проти Москви

Російські провокації в Балтійському морі посприяли зміцненню безпекового альянсу в регіоні. Рада держав Балтійського моря ухвалила історичне рішення - продовжити свою діяльність і сконцентруватися на боротьбі з тіньовим флотом Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

Рада держав Балтійського моря (РДБ), яка була на межі розпуску, вирішила продовжити свою діяльність та зосередитися на забезпеченні безпеки Балтійського моря.

Це означає, що, окрім Естонії та Фінляндії, решта вісім держав-членів Ради також почнуть ефективніше боротися зі свавіллям російського тіньового флоту.

Ця новина дає Естонії надію, що кількість російських танкерів тіньового флоту, які безконтрольно потрапляють у її економічні води, зменшиться, а загроза для довкілля та підводних кабелів зменшиться.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна на зустрічі міністрів закордонних справ Ради держав Балтійського моря заявив, що всі присутні є державами-членами НАТО, а більшість - окрім Норвегії та Ісландії - входять до Європейського Союзу