Туск заявив про "підозрілі маневри" корабля РФ біля підводного кабелю Польщі
Російський корабель так званого "тіньового флоту" здійснював "підозрілі маневри" поблизу електричного кабелю. Він з'єднує Польщу зі Швецією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска в X (Twitter).
Польща зафіксувала, що російський корабель "тіньового флоту", який перебуває під санкціями, виконував "підозрілі маневри" біля кабелю, що з'єднує Польщу та Швецію.
"Після ефективного втручання наших військових судно попливло до одного з російських портів", - написав Туск.
Польський прем'єр додав що розвідувальний корабель ВМС Польщі прямує до місця події.
Пошкодження кабелів у Балтиці
За останні півтора року у Балтійському морі сталося декілька інцидентів з пошкодженнями телекомунікаційних та електричних кабелів, а також газопроводів. У деяких випадках європейські країни заявляють про причетність так званого "тіньового флоту" Росії.
Так, у лютому 2025 року був зафіксований обрив підводного кабелю між Фінляндією та Німеччиною.
Через пошкодження підводних кабелів було запропоновано запустити програму для захисту Балтійського моря від загроз з боку Росії. НАТО відправило місію для патрулювання Балтійського моря.
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