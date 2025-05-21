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Туск заявив про "підозрілі маневри" корабля РФ біля підводного кабелю Польщі

Варшава, Середа 21 травня 2025 14:52
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Туск заявив про "підозрілі маневри" корабля РФ біля підводного кабелю Польщі Фото: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російський корабель так званого "тіньового флоту" здійснював "підозрілі маневри" поблизу електричного кабелю. Він з'єднує Польщу зі Швецією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска в X (Twitter).

Польща зафіксувала, що російський корабель "тіньового флоту", який перебуває під санкціями, виконував "підозрілі маневри" біля кабелю, що з'єднує Польщу та Швецію.

"Після ефективного втручання наших військових судно попливло до одного з російських портів", - написав Туск.

Польський прем'єр додав що розвідувальний корабель ВМС Польщі прямує до місця події.

Пошкодження кабелів у Балтиці

За останні півтора року у Балтійському морі сталося декілька інцидентів з пошкодженнями телекомунікаційних та електричних кабелів, а також газопроводів. У деяких випадках європейські країни заявляють про причетність так званого "тіньового флоту" Росії.

Так, у лютому 2025 року був зафіксований обрив підводного кабелю між Фінляндією та Німеччиною.

Через пошкодження підводних кабелів було запропоновано запустити програму для захисту Балтійського моря від загроз з боку Росії. НАТО відправило місію для патрулювання Балтійського моря.

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Дональд Туск Російська Федерація Польща Балтійське море
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