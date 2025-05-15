Естонія намагалась затримати корабель "тіньового флоту", але РФ підняла винищувач
Російська Федерація (РФ) підняла у небо винищувач під час спроби Естонії затримати у Балтійському морі нафтовий танкер, який проігнорував західні санкції проти Москви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Естонії Маргуса Цахкна, якого цитує Reuters.
Згідно з даними Військово-морських сил Естонії, корабель "Ягуар" без прапора, який минулого тижня потрапив під санкції Британії, відмовився співпрацювати, коли його просили зупинитись.
"Російська Федерація відправила винищувач для перевірки ситуації, і цей винищувач порушив територію НАТО майже на одну хвилину. Москва готова захищати "тіньовий флот"... Ситуація дійсно серйозна", - заявив Цахкна.
В коментарі Reuters, речник Сил оборони Естонії пояснив, що корабель йшов у міжнародних водах та відмовився змінити курс на вимогу естонського флоту. Після цього російський винищувач Су-35 наблизився до танкера, зробив коло та ненадовго порушив повітряний простір Естонії.
Фінляндія, своєю чергою, звинуватила російські кораблі в нерозважливій поведінці в цьому районі, а Литва заявила про ймовірність "серйозної ескалації" в Балтійському морі.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у лютому 2025-го російський військовий літак Су-24МР порушив повітряний простір Польщі над східною частиною Гданської затоки.
Перед цим Нідерланди, Фінляндія й Швеція перехопили над Балтійським морем російські військові літаки.
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