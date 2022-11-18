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Шуфрич та Суркіс покидають склад НОК після скандалу

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П'ятниця 18 листопада 2022 18:46
Шуфрич та Суркіс покидають склад НОК після скандалу Фото: Нестор Шуфрич, народний депутат України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Народні депутати Нестор Шуфрич й Григорій Суркіс вийдуть зі складу НОК. Вже звернулись з відповідними заявами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НОК України.

"Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич покинуть склад НОК України. Вони вже звернулись із відповідними заявами до президента НОК Вадима Гутцайта", - пише пресслужба.

Свого часу депутати входили до складу нині забороненої партії в Україні "Опозиційна платформа - За життя".

Відзначимо, що вчора, 17 листопада, було обраного нового президента Національного олімпійського комітету. Ним став міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

Також до складу НОК увійшли:

  • Григорій Суркіс;
  • Олександр Усик;
  • Андрій Шевченко;
  • Марина Бех-Романчук;
  • Лілія Подкопаєва;
  • Нестор Шуфрич;
  • Олена Садовнича;
  • Андрія Власков;
  • Віктор Міць.

Вже на наступний день, Андрій Шевченко відмовився від роботи у комітеті.

"У найважчий час в історії моєї країни, я гордий бути поруч з Україною і допомагати усім, чим можу задля нашої перемоги. Я вважаю почесною роботу в Національному олімпійському комітеті, розумію важливість його розвитку. Водночас я не можу залишитися в складі НОК за такого складу. Ми платимо за свою свободу безмежно високу ціну життями найкращих з українців. Мусимо бути гідними їх", - написав він у своєму Facebook.

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олімпійський комітет
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