Війна в Україні

Виконають план: в ГУР назвали кількість солдатів, яких завербувала РФ з початку року

Фото: заступник керівника ГУР МО Вадим Скібіцький (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Російські окупанти наразі змогли призвати до армії близько 280 тисяч одиниць живої сили з початку року. Щомісяця росіяни призивають до армії 35 тисяч одиниць особового складу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скибицького "Укрінформу".

За його словами, зараз є всі ознаки того, що до кінця року Росія виконає виставлений для себе план з рекрутингу до війська. Можливості РФ базуються на двох китах - фінансах та пропаганді.

"Росія набирає кожного місяця мінімум 35 тисяч військовослужбовців. За нашими даними, станом на 1 вересня 2025 року Кремль призвав за контрактом близько 280 тисяч військовослужбовців", - сказав Скібіцький.

Він нагадав, що Росія заманює особовий склад до армії великими виплатами. Зараз це в середньому два мільйони рублів за підписання першого контракту.

"Тож є всі ознаки того, що до кінця року вони повністю виконають план із рекрутингу", - резюмував він.

 

Зазначимо, що "контрактники-розхідники" - це тільки частина російського резерву живої сили. Врешті-решт, вважає керівник ГУР МО України Кирило Буданов, Російська Федерація може знову провести мобілізацію і це є серйозною загрозою.

Нагадаємо, днями в Центрі Національного опору заявили, що в Росії планують збільшити темпи мобілізації українців на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, ворог робитиме ставку на примус строковиків і шантаж затриманих та ув'язнених.

Крім того, Центр протидії дезінформації нещодавно зазначав, що в Росії заговорили про плани створення "військ з геймерів", які нібито можуть швидше навчитися керувати дронами. Але насправді за цим стоїть процес прихованої мобілізації.

