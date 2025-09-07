Виконають план: в ГУР назвали кількість солдатів, яких завербувала РФ з початку року

За його словами, зараз є всі ознаки того, що до кінця року Росія виконає виставлений для себе план з рекрутингу до війська. Можливості РФ базуються на двох китах - фінансах та пропаганді.

"Росія набирає кожного місяця мінімум 35 тисяч військовослужбовців. За нашими даними, станом на 1 вересня 2025 року Кремль призвав за контрактом близько 280 тисяч військовослужбовців", - сказав Скібіцький.

Він нагадав, що Росія заманює особовий склад до армії великими виплатами. Зараз це в середньому два мільйони рублів за підписання першого контракту.

"Тож є всі ознаки того, що до кінця року вони повністю виконають план із рекрутингу", - резюмував він.