Выполнят план: в ГУР назвали количество солдат, которых завербовала РФ с начала года

По его словам, сейчас есть все признаки того, что до конца года Россия выполнит выставленный для себя план по рекрутингу в армию. Возможности РФ базируются на двух китах - финансах и пропаганде.

"Россия набирает каждый месяц минимум 35 тысяч военнослужащих. По нашим данным, по состоянию на 1 сентября 2025 года Кремль призвал по контракту около 280 тысяч военнослужащих", - сказал Скибицкий.

Он напомнил, что Россия заманивает личный состав в армию большими выплатами. Сейчас это в среднем два миллиона рублей за подписание первого контракта.

"Поэтому есть все признаки того, что до конца года они полностью выполнят план по рекрутингу", - резюмировал он.