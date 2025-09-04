ua en ru
Прихована мобілізація: в Росії планують створити війська із геймерів, - ЦПД

Четвер 04 вересня 2025 04:29
UA EN RU
Прихована мобілізація: в Росії планують створити війська із геймерів, - ЦПД Фото: Росія підміняє тривалу військову підготовку ілюзією "ігрових скілів" (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В Росії заговорили про плани створення "військ із геймерів", які нібито можуть швидше вчитися управлінню безпілотниками. Однак насправді мова йде про приховану мобілізацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації (ЦПД).

У ЦПД зазначили, що відповідна інформація про "війська" з'явилась у прокремлівських медіа.

"За повідомленнями російських пропагандистів, "любителі шутерів" нібито здатні швидше опанувати управління дроном - за 10 годин проти 40 у звичайних новобранців", - йдеться у повідомленні.

Однак у ЦПД зазначили, що така риторика має на меті приховану мобілізацію молоді, а також економію на реальній підготовці.

Зокрема, у спрощених курсах операторів дронів і "кібервійськ" ігровий навички видаються за повноцінний бойовий досвід. Проте це не так і такі підходи призведуть до високих втрат з боку РФ.

"Росія підміняє тривалу військову підготовку ілюзією "ігрових скілів", що не відповідає реаліям війни. Такі підходи загрожують високими втратами серед мобілізованих та посилюють мілітаризацію суспільства", - пояснили в ЦПД.

Також у Центрі протидії дезінформації поінформували, що ігрова індустрія в РФ перетворюються на інструмент державної ідеології та вербування молодих людей. Сценарій має такі фази: лекції про "патріотизм", пробні тренажери та пропозиції контракту.

Раніше у ЦПД вже повідомляли, що Росія активно використовує комп'ютерні ігри, щоб поширювати пропаганду. Так було, коли пропагандисти РФ поширювали проєкт "Загін 22: ZOV", який було створено за участі Міністерства оборони Росії в якості "освітнього продукту".

Нагадаємо, кілька місяців тому в ЦПД повідомляли, що російська влада шукає нові способи мобілізації. Зокрема, одна зі схем через поліцію.

Як заявлялося, поліція в Росії стала новим інструментом прихованої мобілізації. Представникам правоохоронних органів виплачують премії, якщо вони змушують затриманих підписати контракт з Міністерством оборони Росії.

