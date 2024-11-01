Не виключають війну з РФ? Європейцям порадили запастись їжею та водою

Європейцям радять запастися їжею та водою. Це потрібно на випадок війни або іншої великої надзвичайної ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek .

Так, з віт про цивільну та військову готовність Європи , опублікований у середу, був написаний колишнім президентом Фінляндії, спеціальним радником президента Європейської комісії Саулі Нііністе . Звіт, який складається з 165 сторінок, вже був представлений президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн.

У звіті наголошується, що ЄС не був готовий ні до пандемії COVID-19, ні до агресії Росії проти України, і що йому необхідно перейти "від реакції до проактивної готовності".

А гресія РФ як головна загроза

І хоча у звіті агресія РФ не називається єдиною можливою загрозою, вона вказується як головна.

"У нас немає чіткого плану щодо того, що робитиме ЄС у разі збройної агресії проти держави-члена. Загроза війни, яку представляє Росія для європейської безпеки, змушує нас розглядати це як центральний елемент нашої готовності, не зупиняючись працювати над підготовкою до інших серйозних загроз", - йдеться у звіті.

У документі зазначається, що хоча загрозу російської агресії найбільше відчувають її безпосередні сусіди, будь-які дії Росії проти країни-члена ЄС вплинуть на всі 27 країн блоку.

"Територіальна цілісність і політична незалежність кожної держави-члена нерозривно пов’язані з іншими державами-членами та ЄС в цілому", – йдеться у звіті.

У ньому також зазначається, що розширення прав і можливостей громадян має бути "ядром" комплексної стратегії готовності, і що блок має підвищувати обізнаність і заохочувати самозабезпечення серед свого населення.

Він також пропонує інші загальноєвропейські заходи, принаймні 20% загального бюджету блоку буде виділено на посилення безпеки та готовності до криз. Він також пропонує план більшого обміну розвідданими між країнами ЄС.

Інші надзвичайні ситуації

Також державам-членам ЄС радять надати своїм громадянам вказівки щодо накопичення запасів, евакуації та доступу до екстрених служб, серед іншого.

"У рамках цієї стратегії ЄС має порадити домогосподарствам бути готовими до самозабезпечення протягом мінімум 72 годин у разі надзвичайної ситуації", - цитує видання дані зі звіту.

Опитування, наведене у звіті, описує різноманітні необхідні речі для домогосподарств на випадок надзвичайної ситуації, включаючи запаси їжі, напоїв і ліків, ліхтарик і радіоприймач з батарейним живленням.