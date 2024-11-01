Не исключают войну с РФ? Европейцам посоветовали запастись едой и водой

Европейцам советуют запастись пищей и водой. Это нужно на случай войны или другой большой чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek .

Так, отчет о гражданской и военной готовности Европы, опубликованный в среду, был написан бывшим президентом Финляндии, специальным советником президента Европейской комиссии Саули Ниинисте. Отчет, состоящий из 165 страниц, уже был представлен президенту Европейской комиссии Урсули фон дер Ляйен.

В отчете отмечается, что ЕС не был готов ни к пандемии COVID-19, ни к агрессии России против Украины, и что ему необходимо перейти "от реакции к проактивной готовности".

Агрессия РФ как главная угроза

И хотя в отчете агрессия РФ не называется единственной возможной угрозой, она указывается как главная.

"У нас нет четкого плана относительно того, что будет делать ЕС в случае вооруженной агрессии против государства-члена. Угроза войны, которую представляет Россия для европейской безопасности, заставляет нас рассматривать это как центральный элемент нашей готовности, не останавливаясь работать над подготовкой к другим серьезным угрозам", - говорится в отчете.

В документе отмечается, что хотя угрозу российской агрессии наиболее ощущают ее непосредственные соседи, любые действия России против страны-члена ЕС повлияют на все 27 стран блока.

"Территориальная целостность и политическая независимость каждого государства-члена неразрывно связаны с другими государствами-членами и ЕС в целом", - говорится в отчете.

В нем также отмечается, что расширение прав и возможностей граждан должно быть "ядром" комплексной стратегии готовности, и что блок должен повышать осведомленность и поощрять самообеспечение среди своего населения.

Он также предлагает другие общеевропейские меры, по крайней мере, 20% общего бюджета блока будут выделены на усиление безопасности и готовности к кризисам. Он также предлагает план большего обмена разведданными между странами ЕС.

Другие чрезвычайные ситуации

Также государствам-членам ЕС советуют предоставить своим гражданам указания по накоплению запасов, эвакуации и доступу к экстренным службам, среди прочего.

"В рамках этой стратегии ЕС должен посоветовать домохозяйствам быть готовыми к самообеспечению в течение минимум 72 часов в случае чрезвычайной ситуации", - цитирует издание данные из отчета.

Опрос, приведенный в отчете, описывает различные необходимые вещи для домохозяйств на случай чрезвычайной ситуации, включая запасы пищи, напитков и лекарств, фонарик и радиоприемник с батарейным питанием.

"Эти советы направлены на то, чтобы подготовить граждан ЕС к чрезвычайным ситуациям, начиная от очередной пандемии до экстремальных погодных условий или вооруженной агрессии. В частности, пандемия COVID-19 побудила людей во всем мире внезапно начать скупать товары для накопления, что привело к дефициту определенных товаров", - констатируют в отчете.