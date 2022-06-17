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Путин не остановится на Украине, Европе грозит хаос, - Байден

Новина українською →
Пятница 17 июня 2022 16:32
Путин не остановится на Украине, Европе грозит хаос, - Байден Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент России Владимир Путин не планирует останавливаться только на Украине. Если бы НАТО не отреагировало, война и хаос угрожали бы всей Европе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента США Джо Байдена в интервью для Associated Press.

Как отметил Байден, несмотря на политические риски и удар по американской экономике, США должны были вступить в противостояние с российской агрессией на территории Украины.

"Но вариант ничего не делать был еще хуже. Если бы он вторгся в Украину и взял ее под контроль, как и Беларусь, что уже произошло, это стало бы угрозой для НАТО, и все это могло быть намного хуже", - отметил президент.

По словам президента США, военная агрессия России могла бы угрожать хаосом в Европе.

"Вы уже видели, что они делают в Беларуси. Что произошло бы с соседними странами. Посмотрите, что произошло бы с Польшей, Чехией и другими членами НАТО. Кстати, Путин назвал одной из причин, почему он это начал, то, что не хотел, чтобы они присоединились к НАТО. Он хотел такой финляндизации НАТО. А получил "НАТОізацію" Финляндии", – отметил Байден.

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