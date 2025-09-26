ua en ru
Пт, 26 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Викладачку університету викрили у співпраці з ФСБ: коригувала удари по Одещині

Україна, П'ятниця 26 вересня 2025 10:55
UA EN RU
Викладачку університету викрили у співпраці з ФСБ: коригувала удари по Одещині Ілюстративне фото: викладачку університету викрили у співпраці з ФСБ (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Служба безпеки України затримала доцентку місцевого університету, яка працювала агенткою ФСБ у місті Одеса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як повідомляє відомство, жінка коригувала атаки російських військ по місту та вербувала українських військовослужбовців для співпраці з російською спецслужбою.

"Військова контррозвідка Служби безпеки запобігла втечі з України агентки ФСБ, яка діяла в Одесі. Зловмисниця коригувала атаки рашистів по місту та вербувала військових Сил оборони для російської спецслужби", - йдеться у повідомленні.

Фігурантку затримали перед її виїздом до ЄС, звідки вона планувала потрапити до Росії. У неї вилучили квитки на автобус, смартфон та планшет із підготовленими звітами для ФСБ.

За даними слідства, 52-річна доцентка університету потрапила в поле зору російської сторони після закликів у забороненій соцмережі "ВКонтакте" до захоплення Одещини. В обмін на співпрацю їй пообіцяли посаду викладачки в московському виші.

Основними завданнями агентки були пошук місць тимчасової дислокації Сил оборони, зокрема оперативних аеродромів із бойовими гелікоптерами та складів з озброєнням і боєприпасами ЗСУ. Вона також намагалася втертися в довіру до військових, щоб створити мережу інформаторів.

"Співробітники СБУ зірвали плани окупантів і затримали агентку. Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомили в СБУ.

Раніше ми писали, що у Дніпрі СБУ затримала російського агента, який готував координати для нових ударів РФ по місту. Він мав залишати GPS-"маячки" поблизу об’єктів, щоб наводити на них російські ракети та дрони.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Одеса Війна в Україні
Новини
Росія вдарила по Україні 154 дронами: є влучання на 9 локаціях
Росія вдарила по Україні 154 дронами: є влучання на 9 локаціях
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"