Преподавательницу университета уличили в сотрудничестве с ФСБ: корректировала удары по Одесской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как сообщает ведомство, женщина корректировала атаки российских войск по городу и вербовала украинских военнослужащих для сотрудничества с российской спецслужбой.

"Военная контрразведка Службы безопасности предотвратила побег из Украины агента ФСБ, которая действовала в Одессе. Злоумышленница корректировала атаки рашистов по городу и вербовала военных Сил обороны для российской спецслужбы", - говорится в сообщении.

Фигурантку задержали перед ее выездом в ЕС, откуда она планировала попасть в Россию. У нее изъяли билеты на автобус, смартфон и планшет с подготовленными отчетами для ФСБ.

По данным следствия, 52-летняя доцент университета попала в поле зрения российской стороны после призывов в запрещенной соцсети "ВКонтакте" к захвату Одесской области. В обмен на сотрудничество ей пообещали должность преподавательницы в московском вузе.

Основными задачами агента были поиск мест временной дислокации Сил обороны, в частности оперативных аэродромов с боевыми вертолетами и складов с вооружением и боеприпасами ВСУ. Она также пыталась втереться в доверие к военным, чтобы создать сеть информаторов.

"Сотрудники СБУ сорвали планы оккупантов и задержали агента. Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", - сообщили в СБУ.