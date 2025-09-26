ua en ru
Пт, 26 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Преподавательницу университета уличили в сотрудничестве с ФСБ: корректировала удары по Одесской области

Украина, Пятница 26 сентября 2025 10:55
UA EN RU
Преподавательницу университета уличили в сотрудничестве с ФСБ: корректировала удары по Одесской области Иллюстративное фото: преподавательницу университета уличили в сотрудничестве с ФСБ (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Служба безопасности Украины задержала доцента местного университета, которая работала агентом ФСБ в городе Одесса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как сообщает ведомство, женщина корректировала атаки российских войск по городу и вербовала украинских военнослужащих для сотрудничества с российской спецслужбой.

"Военная контрразведка Службы безопасности предотвратила побег из Украины агента ФСБ, которая действовала в Одессе. Злоумышленница корректировала атаки рашистов по городу и вербовала военных Сил обороны для российской спецслужбы", - говорится в сообщении.

Фигурантку задержали перед ее выездом в ЕС, откуда она планировала попасть в Россию. У нее изъяли билеты на автобус, смартфон и планшет с подготовленными отчетами для ФСБ.

По данным следствия, 52-летняя доцент университета попала в поле зрения российской стороны после призывов в запрещенной соцсети "ВКонтакте" к захвату Одесской области. В обмен на сотрудничество ей пообещали должность преподавательницы в московском вузе.

Основными задачами агента были поиск мест временной дислокации Сил обороны, в частности оперативных аэродромов с боевыми вертолетами и складов с вооружением и боеприпасами ВСУ. Она также пыталась втереться в доверие к военным, чтобы создать сеть информаторов.

"Сотрудники СБУ сорвали планы оккупантов и задержали агента. Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", - сообщили в СБУ.

Ранее мы писали, что в Днепре СБУ задержала российского агента, который готовил координаты для новых ударов РФ по городу. Он должен был оставлять GPS-"маячки" вблизи объектов, чтобы наводить на них российские ракеты и дроны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Одесса Война в Украине
Новости
Россия ударила по Украине 154 дронами: есть попадания на 9 локациях
Россия ударила по Украине 154 дронами: есть попадания на 9 локациях
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"