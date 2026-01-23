Викладачі вишів отримають +40% зарплати вже в січні, - МОН

У відомстві уточнили, що заклади вищої освіти, які належать до сфери управління МОН, уже можуть нараховувати заробітну плату педагогічним і науково-педагогічним працівникам за новими посадовими окладами.

Фінансування виплат за січень міністерство перерахує університетам до кінця місяця, а виплата коштів працівникам відбуватиметься відповідно до графіків, затверджених у кожному закладі.

"Заклади вищої освіти, що належать до сфери управління МОН, можуть уже проводити нарахування заробітної плати за новими розмірами посадових окладів. Фінансування виплат від МОН на заклади за січень відбудеться до кінця місяця", - йдеться в офіційному повідомленні.

Кого стосується підвищення

У відомстві пояснили, що з 1 січня тарифні ставки у бюджетній сфері розраховуються на основі посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, який становить 3 470 гривень. Разом із цим автоматично переглядаються всі надбавки та доплати, прив’язані до посадових окладів.

Окремо для педагогічних і науково-педагогічних працівників державних і комунальних закладів з початку року запроваджено підвищення посадових окладів на 40%. У МОН уточнили, що для тих викладачів, у яких раніше вже діяло підвищення на рівні 10%, фактичне зростання зарплати в січні становить близько 30%.

У міністерстві також наголосили, що підвищення поширюється на виплати, які фінансуються з державного або місцевого бюджету. Якщо ж оплата праці здійснюється зі спеціального фонду чи інших джерел, рішення щодо розміру зарплат ухвалює сам заклад, виходячи з власних фінансових можливостей.

Саме з цієї причини, зауважують у МОН, важливим є запровадження індикативної вартості контрактного навчання. Це має вирівняти реальну вартість освіти для студентів і створити фінансові умови для зростання заробітних плат усіх викладачів.

У відомстві підкреслили, що нинішнє підвищення - не останнє.

"Уряд анонсував поетапне зростання оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників: з 1 січня 2026 року та наступний етап - з 1 вересня 2026 року", - повідомили в МОН.