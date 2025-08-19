ua en ru
Пт, 22 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Не викидайте шкірку від лосося: топ-5 причин їсти цей суперфуд

Вівторок 19 серпня 2025 15:01
UA EN RU
Не викидайте шкірку від лосося: топ-5 причин їсти цей суперфуд Чим корисна шкірка лосося та як її можна їсти (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук, Ірина Сандул

Багато любителів риби викидають шкірку лосося, вважаючи її зайвою, але насправді вона не тільки їстівна, а й дуже корисна. Шкірка багата на омега-3 жирні кислоти, білок та антиоксиданти, які підтримують серце, мозок та шкіру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Verywell health.

Чим корисна

Гарне джерело білка

Шкіра лосося є гарним джерелом білка. У 15 г містить 10 г білка. Цей білок може допомогти відновити тканини та збільшити м’язову масу.

Джерело омега-3 жирних кислот та жирів

Шкіра лосося є гарним джерелом поліненасичених жирів, зокрема омега-3 жирних кислот, хоча точна кількість залежить від виду лосося.

Омега-3 жирні кислоти пов'язані зі зниженням ризику хвороби Альцгеймера та інших когнітивних розладів, що потенційно допомагає покращити функцію мозку.

Шкіра є зовнішнім шаром риби, який служить місцем зберігання жирів, що допомагають регулювати температуру тіла в холодній воді. Ці жири, включно з докозагексаєновою (DHA) та ейкозатетраєновою (EPA) кислотами, є критично важливими для здоров'я серця і мозку.

Сприяє здоров'ю кісток і суглобів

Білок, вітамін D та омега-3 жирні кислоти, що містяться у шкірі лосося, можуть покращити здоров'я кісток і суглобів. Вітамін D необхідний для засвоєння кальцію, який життєво важливий для підтримки здоров'я кісток.

Знижує ризик раку

Омега-3 жирні кислоти, що містяться в шкірі лосося, можуть допомогти знизити ризик розвитку певних видів раку, зменшуючи запалення та підтримуючи здоров'я клітин.

Підтримує здоров'я шкіри та волосся

Білок шкірки лосося, омега-3, антиоксиданти та інші поживні речовини можуть позитивно впливати на здоров'я шкіри та волосся. Омега -3 допомагають підтримувати еластичність шкіри, зволоження та загальний вигляд.

Як їсти шкіру лосося

Готуйте перед вживанням

Шкіру лосося можна їсти разом з філе лосося або окремо. Обов’язково готуйте шкіру лосося перед вживанням, щоб зменшити ризик харчового отруєння.

Смаження або запікання

Її часто обсмажують, готують на грилі або сковороді разом з філе лосося. Смаження або приготування на грилі дають хрустку та скоринку шкірі.

Щоб запекти, покладіть шкіру на деко та злегка змастіть олією. Запікайте 10-15 хвилин при 180-200 °C до золотистої скоринки.

Якщо шкірка хрустка, її можна їсти так само, як чіпси. Однак, якщо вона м’яка, її можна нарізати та поєднувати з рибою та соусами.

Хрустка шкіра - найбезпечніший варіант для приємного смаку, бо у сирій можуть бути бактерії, якщо риба не дуже свіжa.

Вас може зацікавити:

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорове харчування Здорова їжа Риба Здоров'я
Новини
Рятувальники другу добу гасять пожежу в Мукачево після російського удару (відео)
Рятувальники другу добу гасять пожежу в Мукачево після російського удару (відео)
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"