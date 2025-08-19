ua en ru
Не выбрасывайте кожуру от лосося: топ-5 причин есть этот суперфуд

Вторник 19 августа 2025 15:01
Не выбрасывайте кожуру от лосося: топ-5 причин есть этот суперфуд Чем полезна кожуру лосося и как ее можно есть (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук, Ірина Сандул

Многие любители рыбы выбрасывают кожуру лосося, считая ее лишней, но на самом деле она не только съедобна, но и очень полезна. Кожура богата омега-3 жирными кислотами, белком и антиоксидантами, которые поддерживают сердце, мозг и кожу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Verywell health.

Чем полезна

Хороший источник белка

Кожа лосося является хорошим источником белка. В 15 г содержит 10 г белка. Этот белок может помочь восстановить ткани и увеличить мышечную массу.

Источник омега-3 жирных кислот и жиров

Кожа лосося является хорошим источником полиненасыщенных жиров, в частности омега-3 жирных кислот, хотя точное количество зависит от вида лосося.

Омега-3 жирные кислоты связаны со снижением риска болезни Альцгеймера и других когнитивных расстройств, что потенциально помогает улучшить функцию мозга.

Кожа является внешним слоем рыбы, который служит местом хранения жиров, помогающих регулировать температуру тела в холодной воде. Эти жиры, включая докозагексаеновую (DHA) и эйкозатетраеновую (EPA) кислоты, являются критически важными для здоровья сердца и мозга.

Способствует здоровью костей и суставов

Белок, витамин D и омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в коже лосося, могут улучшить здоровье костей и суставов. Витамин D необходим для усвоения кальция, который жизненно важен для поддержания здоровья костей.

Снижает риск рака

Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в коже лосося, могут помочь снизить риск развития определенных видов рака, уменьшая воспаление и поддерживая здоровье клеток.

Поддерживает здоровье кожи и волос

Белок кожуры лосося, омега-3, антиоксиданты и другие питательные вещества могут положительно влиять на здоровье кожи и волос. Омега -3 помогают поддерживать эластичность кожи, увлажнение и общий вид.

Как есть кожуру лосося

Готовьте перед употреблением

Кожу лосося можно есть вместе с филе лосося или отдельно. Обязательно готовьте кожу лосося перед употреблением, чтобы уменьшить риск пищевого отравления.

Жарка или запекание

Ее часто обжаривают, готовят на гриле или сковороде вместе с филе лосося. Жарка или приготовление на гриле дают хрустящую и корочку коже.

Чтобы запечь, положите кожу на противень и слегка смажьте маслом. Запекайте 10-15 минут при 180-200 °C до золотистой корочки.

Если кожура хрустящая, ее можно есть так же, как чипсы. Однако, если она мягкая, ее можно нарезать и сочетать с рыбой и соусами.

Хрустящая кожа - самый безопасный вариант для приятного вкуса, потому что в сырой могут быть бактерии, если рыба не очень свежая.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

