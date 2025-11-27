Вихваляли Путіна і збирали донати для РФ: СБУ затримала "ждунів" у різних регіонах

Служба безпеки України затримала чотирьох осіб, які поширювали проросійські наративи, виправдовували агресію рф та закликали до окупації українських територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Telegram-каналі Служби безпеки України.

СБУ повідомила про затримання ще чотирьох осіб, причетних до поширення прокремлівської пропаганди та виправдання злочинів росії проти України. Оперативники встановили, що всі фігуранти діяли в інтересах РФ і намагалися впливати на громадську думку в трьох регіонах країни.

В Одесі контррозвідка викрила двох заступниць голови районної адміністрації міськради. За даними слідства, жінки у робочих розмовах вихваляли Путіна, просували ідеї капітуляції України та розповсюджували серед знайомих матеріали із закликами до повного захоплення південних областей.

Фото: затримання в Одесі (Telegram-канал СБУ)

На Харківщині затримано 52-річну громадянку Росії, яка проживала у прикордонному районі. Вона публічно виправдовувала воєнні злочини російської армії та закликала до окупації регіону, поширюючи антиукраїнські меседжі серед місцевих мешканців.

У Полтавській області кіберфахівці СБУ затримали 38-річного адміністратора проросійського Телеграм-каналу, який переховувався від мобілізації. Він агітував підписників фінансово підтримувати російську армію та публікував реквізити російських банків, отримані з ворожих інтернет-спільнот.

Фото: затримання адміна тг-кагалу в Полтавській області (Telegram-канал СБУ)

Лінгвістична експертиза Служби безпеки підтвердила, що дії затриманих мали на меті інформаційне сприяння державі-агресору. Під час обшуків вилучено смартфони та комп’ютерну техніку з доказами їхньої підривної діяльності.

Фото: СБУ вилучила смартфони та комп'ютерну техніку (Telegram-канал СБУ)

Усім фігурантам повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема:

ст. 110 - посягання на територіальну цілісність України;

ст. 110-2 - пособництво у фінансуванні дій, спрямованих на насильницьку зміну влади чи кордонів;

ст. 161 - порушення рівноправності громадян;

ст. 436-2 - виправдовування та глорифікація російської агресії.

Порушникам загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи СБУ проводилися в Одеській, Харківській та Полтавській областях під процесуальним керівництвом обласних прокуратур.