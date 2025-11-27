ua en ru
Чт, 27 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Агитировали за Путина и собирали донаты для РФ: СБУ задержала "ждунов" в разных регионах

Украина, Четверг 27 ноября 2025 17:07
UA EN RU
Агитировали за Путина и собирали донаты для РФ: СБУ задержала "ждунов" в разных регионах Фото: СБУ провела операции против российских агентов (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: RBC.UA

Служба безопасности Украины задержала четырех человек, которые распространяли пророссийские нарративы, оправдывали агрессию РФ и призывали к оккупации украинских территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram-канале Службы безопасности Украины.

СБУ сообщила о задержании еще четырех человек, причастных к распространению прокремлевской пропаганды и оправдания преступлений России против Украины. Оперативники установили, что все фигуранты действовали в интересах РФ и пытались влиять на общественное мнение в трех регионах страны.

В Одессе контрразведка разоблачила двух заместителей главы районной администрации горсовета. По данным следствия, женщины в рабочих разговорах восхваляли Путина, продвигали идеи капитуляции Украины и распространяли среди знакомых материалы с призывами к полному захвату южных областей.

Агитировали за Путина и собирали донаты для РФ: СБУ задержала &quot;ждунов&quot; в разных регионах

Фото: задержание в Одессе (Telegram-канал СБУ)

На Харьковщине задержана 52-летняя гражданка России, которая проживала в приграничном районе. Она публично оправдывала военные преступления российской армии и призывала к оккупации региона, распространяя антиукраинские месседжи среди местных жителей.

В Полтавской области киберспециалисты СБУ задержали 38-летнего администратора пророссийского Телеграмм-канала, который скрывался от мобилизации. Он агитировал подписчиков финансово поддерживать российскую армию и публиковал реквизиты российских банков, полученные из вражеских интернет-сообществ.

Агитировали за Путина и собирали донаты для РФ: СБУ задержала &quot;ждунов&quot; в разных регионах

Фото: задержание админа тг-канала в Полтавской области (Telegram-канал СБУ)

Лингвистическая экспертиза Службы безопасности подтвердила, что действия задержанных имели целью информационное содействие государству-агрессору. Во время обысков изъяты смартфоны и компьютерная техника с доказательствами их подрывной деятельности.

Агитировали за Путина и собирали донаты для РФ: СБУ задержала &quot;ждунов&quot; в разных регионах

Фото: СБУ изъяла смартфоны и компьютерную технику (Telegram-канал СБУ)

Всем фигурантам сообщено о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в частности:

  • ст. 110 - посягательство на территориальную целостность Украины;

  • ст. 110-2 - пособничество в финансировании действий, направленных на насильственную смену власти или границ;

  • ст. 161 - нарушение равноправия граждан;

  • ст. 436-2 - оправдание и глорификация российской агрессии.

Нарушителям грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия СБУ проводились в Одесской, Харьковской и Полтавской областях под процессуальным руководством областных прокуратур.

С начала полномасштабного вторжения рф СБУ регулярно разоблачает российские агентурные сети и агитаторов, которые координируют свою деятельность с российскими спецслужбами.

Напомним, недавно мы сообщали, что Служба безопасности Украины предотвратила масштабную попытку российских спецслужб осуществить серию терактов в столице.

Прокремлевская пропаганда часто распространяется через соцсети, мессенджеры и локальные сообщества с целью дестабилизации ситуации в регионах.

По данным правоохранителей, россия активно использует гражданских агентов для сбора данных, проведения информационных операций и оправдания агрессии на оккупированных и подконтрольных Украине территориях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Задержание Пропагандист
Новости
Зеленский обратился к Трампу в День благодарения: ожидаем развития дипломатии
Зеленский обратился к Трампу в День благодарения: ожидаем развития дипломатии
Аналитика
Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает