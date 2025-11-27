Агитировали за Путина и собирали донаты для РФ: СБУ задержала "ждунов" в разных регионах

Служба безопасности Украины задержала четырех человек, которые распространяли пророссийские нарративы, оправдывали агрессию РФ и призывали к оккупации украинских территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram-канале Службы безопасности Украины.

СБУ сообщила о задержании еще четырех человек, причастных к распространению прокремлевской пропаганды и оправдания преступлений России против Украины. Оперативники установили, что все фигуранты действовали в интересах РФ и пытались влиять на общественное мнение в трех регионах страны.

В Одессе контрразведка разоблачила двух заместителей главы районной администрации горсовета. По данным следствия, женщины в рабочих разговорах восхваляли Путина, продвигали идеи капитуляции Украины и распространяли среди знакомых материалы с призывами к полному захвату южных областей.

Фото: задержание в Одессе (Telegram-канал СБУ)

На Харьковщине задержана 52-летняя гражданка России, которая проживала в приграничном районе. Она публично оправдывала военные преступления российской армии и призывала к оккупации региона, распространяя антиукраинские месседжи среди местных жителей.

В Полтавской области киберспециалисты СБУ задержали 38-летнего администратора пророссийского Телеграмм-канала, который скрывался от мобилизации. Он агитировал подписчиков финансово поддерживать российскую армию и публиковал реквизиты российских банков, полученные из вражеских интернет-сообществ.

Фото: задержание админа тг-канала в Полтавской области (Telegram-канал СБУ)

Лингвистическая экспертиза Службы безопасности подтвердила, что действия задержанных имели целью информационное содействие государству-агрессору. Во время обысков изъяты смартфоны и компьютерная техника с доказательствами их подрывной деятельности.

Фото: СБУ изъяла смартфоны и компьютерную технику (Telegram-канал СБУ)

Всем фигурантам сообщено о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в частности:

ст. 110 - посягательство на территориальную целостность Украины;

ст. 110-2 - пособничество в финансировании действий, направленных на насильственную смену власти или границ;

ст. 161 - нарушение равноправия граждан;

ст. 436-2 - оправдание и глорификация российской агрессии.

Нарушителям грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия СБУ проводились в Одесской, Харьковской и Полтавской областях под процессуальным руководством областных прокуратур.