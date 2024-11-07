Вихваляла удари РФ. Скандальній "тіктокерці" повідомили про підозру, їй загрожує тюрма

Авторці скандального відео із Київського вокзалу , у якому вона вихваляла повітряну атаку російських терористів на Україну, повідомлено про підозру. "Тіктокерці" загрожує вісім років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Що сталось

Як нагадує СБУ, 7 жовтня, підозрювана зняла провокативне відео на території вокзалу Києва. У ньому вона заявила, що "росіяни дають відпір українцям" та глузувала з людей, які спускались до укриття.

Пізніше "тіктокершу" викрили по гарячих слідах після публікації відео.

Затримана виявилась 23-річною. мешканкою Макіївки Донецької області, яка кілька місяців тому переїхала до Києва. У своєму акаунті TikTok вона героїзувала російських терористів, у тому ж числі й бойовиків приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера".

Фото: скандальній "тіктокерці" повідомили про підозру, їй загрожує тюрма (t.me/SBUkr)

Зокрема вона заперечувала воєнні злочини ворога під час тимчасової окупації Київської області.

Російська пропаганда використовувала ролики "тіктокерши" для подальшого "розгону" через кремлівські медіа.

Що загрожує

Затриманій було повідомлено про підозру за ч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України - виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників, вчинені повторно. Їй, як й згадувалось вище, загрожує вісім років тюрми.