ua en ru
Пн, 07 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Всі, немов криси, побігли". У Києві затримали жінку, що вихваляла росіян під час обстрілу

Понеділок 07 жовтня 2024 14:38
UA EN RU
"Всі, немов криси, побігли". У Києві затримали жінку, що вихваляла росіян під час обстрілу Поліція Києва затримала уродженку Донеччини 2001 року народження (фото: umdpl.info)
Автор: Ірина Костенко

Зранку понеділка, 7 жовтня, ворог здійснив чергову ракетну атаку на Київську область. Згодом у мережі з'явилось відео, на якому невідома російськомовна жінка, перебуваючи під час повітряної тривоги на залізничному вокзалі столиці, висміювала громадян, які рятували власні життя. Зловмисницю затримала поліція.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу поліції Києва у Facebook.

Що відомо про затриману та її злочин

У відділі комунікації поліції Києва розповіли, що під час моніторингу соціальних мереж виявили відеозапис, на якому жінка:

  • зверхньо висловлювалася щодо громадян, які прямували до укриття під час сигналу "Повітряна тривога"
  • вихваляла російського агресора

Відповідне відео оприлюднив, зокрема, громадській діяч, юрист і блогер Андрій Смолій у своєму Telegram.

"Я перебуваю на вокзалі... Тут, коротше, росіяни, дають... українцям. ***шать сильно... І всі, дивіться, немов криси побігли... Щирі українці... фє. Все. До побачення", - з усмішкою розповідає жінка (яка дійсно стоїть на тлі входу до Південного залізничного вокзалу столиці) й показує, як люди прямують до підземного переходу.

&quot;Всі, немов криси, побігли&quot;. У Києві затримали жінку, що вихваляла росіян під час обстрілу

Скандальна "блогерка" (скриншот: t.me/smolii_ukraine)

У поліції наголосили, що правоохоронці, спільно зі співробітниками СБУ, "встановили особу та оперативно затримали її в одному із закладів харчування поблизу залізничного вокзалу".

Відповідне фото з місця події також опублікував Смолій.

&quot;Всі, немов криси, побігли&quot;. У Києві затримали жінку, що вихваляла росіян під час обстрілу

Затримання зловмисниці (скриншот: t.me/smolii_ukraine)

"Рашистку затримали. Вона фанатка "Вагнера" та "ДНР". Обожнює путіна та росію", - уточнив автор допису. Як доказ він навів скриншот її сторінки в одній із соцмереж.

З нього випливає, що ім'я зловмисниці - Аліна Волошина, а родом вона з Донецької області.

&quot;Всі, немов криси, побігли&quot;. У Києві затримали жінку, що вихваляла росіян під час обстрілу

Аліна Волошина у соцмережі (скриншот: t.me/smolii_ukraine)

У поліції підтвердили, що порушницею виявилась "уродженка Донеччини, 2001 року народження, яка останнім часом мешкала у столиці".

&quot;Всі, немов криси, побігли&quot;. У Києві затримали жінку, що вихваляла росіян під час обстрілу

Затримана на вокзалі жінка (фото: facebook.com/@UA.KyivPolice)

"Наразі правоохоронці спілкуються з жінкою, вирішується питання щодо правової кваліфікації дій зловмисниці", - підсумували у поліції.

&quot;Всі, немов криси, побігли&quot;. У Києві затримали жінку, що вихваляла росіян під час обстрілу

Допис відділу комунікації поліції Києва (скриншот: facebook.com/@UA.KyivPolice)

Обстріл 7 жовтня

У понеділок, 7 жовтня 2024 року, о 08:26 в Україні оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили Збройних сил України зафіксували зліт літака МіГ-31К, після чого стало відомо про швидкі цілі, що наближаються до Києва та Старокостянтинова.

Незабаром у столиці пролунав вибух. У Київській міській державній адміністрації (КМДА) повідомили про активізацію протиповітряної оборони.

Згодом стало відомо, що в Києві під час обстрілу зафіксували падіння уламків у кількох районах.

Повідомлялося також про влучання ракети в районі аеродрому "Старокостянтинів" у Хмельницькій області.

Пізніше у поліції розповіли, що відомо про наслідки ракетної атаки на Київську область та який вигляд мають пошкоджені об'єкти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні Повітряна тривога Колаборантка Ракетна атака
NEWS
До ТЦК за 7 днів, повістки поштою та бронь. Як змінили правила мобілізації в Україні
До ТЦК за 7 днів, повістки поштою та бронь. Як змінили правила мобілізації в Україні
DAILY
Рік після атаки ХАМАС. Як Ізраїль веде війну проти терористів і що буде далі
Роман Коткореспондент РБК-Україна Рік після атаки ХАМАС. Як Ізраїль веде війну проти терористів і що буде далі