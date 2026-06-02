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Виходець із Білорусі очолив найвідомішу розвідку Ізраїлю

22:15 02.06.2026 Вт
3 хв
Він мав очолити розвідку ще минулого року. Що завадило?
aimg Анастасія Никончук
Виходець із Білорусі очолив найвідомішу розвідку Ізраїлю Фото: Біньямін Нетаньяху і Роман Гофман (Telegram-канал Нетаньяху)
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Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху офіційно призначив Романа Гофмана новим директором розвідувальної служби "Моссад".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Times of Israel.

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Призначення Гофмана супроводжувалося судовими суперечками, які тривали з моменту висунення його кандидатури в грудні 2025 року. Він став 14-м керівником відомства і змінив на цій посаді Давида Барнеа після завершення судових розглядів, пов'язаних із його призначенням.

Однак напередодні Вищий суд справедливості Ізраїлю відхилив вимоги про скасування призначення і дозволив йому офіційно приступити до виконання обов'язків.

До переходу в розвідувальне відомство Гофман обіймав посаду військового секретаря прем'єр-міністра Ізраїлю.

Нетаньяху окреслив головне завдання

Під час церемонії Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль має намір продовжувати протидію Ірану і не дасть змоги Тегерану отримати ядерну зброю.

"Цей режим терору, частка якого - піти зі світу - і ми допоможемо йому досягти цієї мети, - більше не погрожуватиме нам ядерними бомбами і тисячами смертоносних балістичних ракет", - сказав прем'єр-міністр.

Він підкреслив, що боротьба з іранською загрозою залишається пріоритетним завданням для розвідувального співтовариства країни.

Позиція нового глави розвідки

Сам Роман Гофман також заявив, що операції Ізраїлю проти Ірану і пов'язаних із ним угруповань істотно змінили баланс сил на Близькому Сході.

За його словами, досягнуті результати є важливим етапом, проте робота ще не завершена. Новий директор наголосив, що "Моссад" і надалі виконуватиме поставлені завдання і проводитиме операції проти наявних загроз безпеці Ізраїлю.

Судова суперечка навколо призначення

Причиною судових розглядів стала історія, пов'язана з інформаційною операцією Армії оборони Ізраїлю 2022 року. Тоді Гофмана звинувачували в порушеннях під час проведення кампанії впливу через Telegram.

Позивач і громадські організації стверджували, що дії майбутнього глави розвідки не відповідали вимогам до високопоставлених чиновників.

Однак суд дійшов висновку, що порушення не мали характеру умисного введення в оману і не є підставою для скасування призначення.

У результаті більшістю голосів судді відхилили подані скарги, після чого Гофман офіційно вступив на посаду.

Уродженець Білорусі очолив розвідку Ізраїлю

Роман Гофман народився в Білорусі і 1990 року разом із сім'єю репатріювався в Ізраїль у віці 14 років.

Військову кар'єру він почав у бронетанкових військах Армії оборони Ізраїлю, де пройшов шлях від офіцера до командира дивізії.

Пізніше він обійняв низку керівних посад поза бойовими підрозділами, а перед призначенням директором "Моссаду" працював військовим секретарем прем'єр-міністра Ізраїлю.

Сьогодні Гофман очолює одну з ключових спецслужб країни, що відповідає за зовнішню розвідку і проведення спеціальних операцій за межами Ізраїлю.

Нагадуємо, що Іран оголосив про припинення переговорного процесу зі США на тлі загострення ситуації в регіоні. У Тегерані заявили, що подальші консультації відкладаються через активізацію бойових дій у Лівані та пов'язану з цим напруженість на Близькому Сході.

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