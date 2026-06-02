Выходец из Беларуси возглавил самую известную разведку Израиля

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Times of Israel.

Назначение Гофмана сопровождалось судебными спорами, которые продолжались с момента выдвижения его кандидатуры в декабре 2025 года. Он стал 14-м руководителем ведомства и сменил на этом посту Давида Барнеа после завершения судебных разбирательств, связанных с его назначением.

Однако накануне Высший суд справедливости Израиля отклонил требования об отмене назначения и разрешил ему официально приступить к исполнению обязанностей.

До перехода в разведывательное ведомство Гофман занимал должность военного секретаря премьер-министра Израиля.

Нетаньяху обозначил главную задачу

Во время церемонии Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен продолжать противодействие Ирану и не позволит Тегерану получить ядерное оружие.

"Этот режим террора, доля которого — уйти со света — и мы поможем ему достичь этой цели, — больше не будет угрожать нам ядерными бомбами и тысячами смертоносных баллистических ракет", — сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что борьба с иранской угрозой остается приоритетной задачей для разведывательного сообщества страны.

Позиция нового главы разведки

Сам Роман Гофман также заявил, что операции Израиля против Ирана и связанных с ним группировок существенно изменили баланс сил на Ближнем Востоке.

По его словам, достигнутые результаты являются важным этапом, однако работа еще не завершена. Новый директор подчеркнул, что "Моссад" продолжит выполнять поставленные задачи и проводить операции против существующих угроз безопасности Израиля.

Судебный спор вокруг назначения

Причиной судебных разбирательств стала история, связанная с информационной операцией Армии обороны Израиля в 2022 году. Тогда Гофмана обвиняли в нарушениях при проведении кампании влияния через Telegram.

Истец и общественные организации утверждали, что действия будущего главы разведки не соответствовали требованиям к высокопоставленным чиновникам.

Однако суд пришел к выводу, что нарушения не носили характер умышленного введения в заблуждение и не являются основанием для отмены назначения.

В результате большинством голосов судьи отклонили поданные жалобы, после чего Гофман официально вступил в должность.

Уроженец Беларуси возглавил разведку Израиля

Роман Гофман родился в Беларуси и в 1990 году вместе с семьей репатриировался в Израиль в возрасте 14 лет.

Военную карьеру он начал в бронетанковых войсках Армии обороны Израиля, где прошел путь от офицера до командира дивизии.

Позже он занял ряд руководящих должностей вне боевых подразделений, а перед назначением директором "Моссада" работал военным секретарем премьер-министра Израиля.

Сегодня Гофман возглавляет одну из ключевых спецслужб страны, отвечающую за внешнюю разведку и проведение специальных операций за пределами Израиля.