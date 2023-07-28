Вихідні в серпні. Чи відпочиватимемо на День Незалежності України

В серпні українці відзначатимуть 22-гу річницю проголошення Незалежності. Найголовніше державне свято є офіційним вихідним. Проте через повномасштабну війну додаткових днів відпочинку не буде.
Більше про те, скільки вихідних та свят у серпні 2023, – в матеріалі РБК-Україна нижче.
Відповідно до статті 73 "Кодексу законів про працю" День Незалежності України є неробочим днем. Цьогоріч 24 серпня припадає на середу, що у мирний час могло б означати додатковий вихідний посеред тижня.
Але наразі в країні діє воєнний стан, під час якого не застосовуються норми вищезазначеної статті КЗпП. Тобто всі вихідні з нагоди державних свят скасовуються.
Вчора Верховна рада вже увосьме продовжила дію воєнного стану та мобілізацію ще на 90 днів – до 15 листопада 2023. Таким чином, 24 серпня має бути робочим днем.
Всього в останньому літньому місяці 31 день, з них 8 днів – вихідні (суботи та неділі), робочі – 23 дні.
Вихідними днями у серпні будуть: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 число.
Крім Дня Незалежності на серпень припадає ще одне важливе для країни свято День прапора (23 серпня). Також наступного місяця відзначаються визначні професійні дати для наших захисників-військових. В серпні є й чимало церковних свят із давніми традиціями.
Повний перелік святкових днів:
З 1 вересня 2023 року Православна церква України переходить на нове літочислення – новоюліанське. Після календарної реформи дати переважної більшості релігійних свят (окрім Великодня та пов'язаних із ним свят Трійці, Вознесіння, Вербної неділі) зрушаться на 14 днів назад.
В переліку офіційних державних свят України є й релігійні. З огляду на реформу календаря ПЦУ президент Володимир Зеленський вже підписав укази про перенос дат таких свят:
Раніше в Україні перенесли на 8 травня відзначення Дня перемоги над нацизмом, коли будуть вшановувати пам'ять загиблих у Другій світовій війни. Натомість 9 травня українці святкуватимуть День Європи. 8 травня стане офіційним вихідним, а 9 травня – робочим днем.
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