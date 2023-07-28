Выходные в августе. Будем ли отдыхать на День Независимости Украины

Будет ли выходным День Независимости 2023

Согласно статье 73 "Кодекса законов о труде" День Независимости Украины является нерабочим днем. 24 августа в этом году приходится на среду, что в мирное время могло бы означать дополнительный выходной среди недели.

Но сейчас в стране действует военное положение, во время которого не применяются нормы вышеупомянутой статьи КЗоТ. То есть все выходные по случаю государственных праздников упраздняются.

Вчера Верховная рада уже в восьмой раз продлила действие военного положения и мобилизацию еще на 90 дней – до 15 ноября 2023. Таким образом, 24 августа должен быть рабочим днем.

Выходные дни в августе

Всего в последнем летнем месяце 31 день, из них 8 дней – выходные (субботы и воскресенья), рабочие – 23 дня.

Выходными днями в августе будут: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 число.

Какие праздники отмечаем в следующем месяце

Кроме Дня Независимости, на август приходится еще один значимый для страны праздник День флага (23 августа). Также в следующем месяце отмечаются важные профессиональные даты для наших защитников-военных. В августе есть и немало церковных праздников с давними традициями.

Полный список праздничных дней:

1 августа – День инкассатора

6 августа – День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины

8 августа – День войск связи ВСУ

12 августа – День молодежи

13 августа – День строителя, День работников ветеринарной медицины,

14 августа – Праздник Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы или Маковея (Медовый спас)

15 августа – День археолога

19 августа – День пасечника, Преображение Господне (Яблочный Спас)

23 августа – День Государственного флага Украины

24 августа – День Независимости Украины

26 августа – День гражданской авиации Украины, День дальнобойщика

27 августа – День шахтера

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы

29 августа – Ореховый (Хлебный) Спас.

Изменение дат праздников в Украине

С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины переходит на новое летоисчисление – новоюлианское. После календарной реформы даты подавляющего большинства религиозных праздников (кроме Пасхи и связанных с ним праздников Троицы, Вознесения, Вербного воскресенья) сдвинутся на 14 дней назад.

В списке официальных государственных праздников Украины есть и религиозные. Учитывая реформу календаря ПЦУ, президент Владимир Зеленский уже подписал указы о переносе дат таких праздников:

День Украинской Государственности – 15 июля вместо 28 июля (церковный праздник памяти равноапостольного князя Киевского Владимира Великого);

– 15 июля вместо 28 июля (церковный праздник памяти равноапостольного князя Киевского Владимира Великого); День защитников и защитниц – 1 октября вместо 14 октября (по традиции, отмечается в День Покрова Пресвятой Богородицы – в новоюлианском календаре приходится именно на 1 октября);

– 1 октября вместо 14 октября (по традиции, отмечается в День Покрова Пресвятой Богородицы – в новоюлианском календаре приходится именно на 1 октября); Рождество Христово – 25 декабря вместо 7 января.

Ранее в Украине перенесли на 8 мая празднование Дня победы над нацизмом, когда будут чтить память погибших во Второй мировой войне. Тогда как 9 мая украинцы будут праздновать День Европы. 8 мая станет официальным выходным, а 9 мая – рабочим днем.