Выходные в августе. Будем ли отдыхать на День Независимости Украины

В августе украинцы будут отмечать 22-ю годовщину провозглашения Независимости. Главный государственный праздник является официальным выходным. Однако из-за полномасштабной войны дополнительных дней отдыха не будет.
Больше о том, сколько выходных и праздников в августе 2023, – в материале РБК-Украина ниже.
Согласно статье 73 "Кодекса законов о труде" День Независимости Украины является нерабочим днем. 24 августа в этом году приходится на среду, что в мирное время могло бы означать дополнительный выходной среди недели.
Но сейчас в стране действует военное положение, во время которого не применяются нормы вышеупомянутой статьи КЗоТ. То есть все выходные по случаю государственных праздников упраздняются.
Вчера Верховная рада уже в восьмой раз продлила действие военного положения и мобилизацию еще на 90 дней – до 15 ноября 2023. Таким образом, 24 августа должен быть рабочим днем.
Всего в последнем летнем месяце 31 день, из них 8 дней – выходные (субботы и воскресенья), рабочие – 23 дня.
Выходными днями в августе будут: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 число.
Кроме Дня Независимости, на август приходится еще один значимый для страны праздник День флага (23 августа). Также в следующем месяце отмечаются важные профессиональные даты для наших защитников-военных. В августе есть и немало церковных праздников с давними традициями.
Полный список праздничных дней:
С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины переходит на новое летоисчисление – новоюлианское. После календарной реформы даты подавляющего большинства религиозных праздников (кроме Пасхи и связанных с ним праздников Троицы, Вознесения, Вербного воскресенья) сдвинутся на 14 дней назад.
В списке официальных государственных праздников Украины есть и религиозные. Учитывая реформу календаря ПЦУ, президент Владимир Зеленский уже подписал указы о переносе дат таких праздников:
Ранее в Украине перенесли на 8 мая празднование Дня победы над нацизмом, когда будут чтить память погибших во Второй мировой войне. Тогда как 9 мая украинцы будут праздновать День Европы. 8 мая станет официальным выходным, а 9 мая – рабочим днем.
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