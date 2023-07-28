Вихідні в серпні. Чи відпочиватимемо на День Незалежності України

В серпні українці відзначатимуть 22-гу річницю проголошення Незалежності. Найголовніше державне свято є офіційним вихідним. Проте через повномасштабну війну додаткових днів відпочинку не буде.

Більше про те, скільки вихідних та свят у серпні 2023, – в матеріалі РБК-Україна нижче.

Чи буде вихідним День Незалежності 2023

Відповідно до статті 73 "Кодексу законів про працю" День Незалежності України є неробочим днем. Цьогоріч 24 серпня припадає на середу, що у мирний час могло б означати додатковий вихідний посеред тижня.

Але наразі в країні діє воєнний стан, під час якого не застосовуються норми вищезазначеної статті КЗпП. Тобто всі вихідні з нагоди державних свят скасовуються.

Вчора Верховна рада вже увосьме продовжила дію воєнного стану та мобілізацію ще на 90 днів – до 15 листопада 2023. Таким чином, 24 серпня має бути робочим днем.

Вихідні дні в серпні

Всього в останньому літньому місяці 31 день, з них 8 днів – вихідні (суботи та неділі), робочі – 23 дні.

Вихідними днями у серпні будуть: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 число.

Які свята відзначаємо наступного місяця

Крім Дня Незалежності на серпень припадає ще одне важливе для країни свято День прапора (23 серпня). Також наступного місяця відзначаються визначні професійні дати для наших захисників-військових. В серпні є й чимало церковних свят із давніми традиціями.

Повний перелік святкових днів:

1 серпня – День інкасатора

6 серпня – День Повітряних сил Збройниx Сил України

8 серпня – День військ зв'язку ЗСУ

12 серпня – День молоді

13 серпня – День будівельника, День працівників ветеринарної медицини,

14 серпня – Свято Всемилостивого Спасу та Пресвятої Богородиці або Маковія (Медовий спас)

15 серпня – День археолога

19 серпня – День пасічника, Преображення Господнє (Яблучний Спас)

23 серпня – День Державного прапора України

24 серпня – День Незалежності України

26 серпня – День цивільної авіації України, День далекобійника

27 серпня – День шахтаря

28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці

29 серпня – Горіховий (Хлібний) Спас.

Зміна дат свят в Україні

З 1 вересня 2023 року Православна церква України переходить на нове літочислення – новоюліанське. Після календарної реформи дати переважної більшості релігійних свят (окрім Великодня та пов'язаних із ним свят Трійці, Вознесіння, Вербної неділі) зрушаться на 14 днів назад.

В переліку офіційних державних свят України є й релігійні. З огляду на реформу календаря ПЦУ президент Володимир Зеленський вже підписав укази про перенос дат таких свят:

День Української Державності – 15 липня замість 28 липня (церковне свято вшанування пам'яті рівноапостольного князя Київського Володимира Великого);

– 15 липня замість 28 липня (церковне свято вшанування пам'яті рівноапостольного князя Київського Володимира Великого); День захисників і захисниць – 1 жовтня замість 14 жовтня (за традицією, відзначається в День Покрова пресвятої Богородиці, що в новоюліанському календарі припадає саме на 1 жовтня);

– 1 жовтня замість 14 жовтня (за традицією, відзначається в День Покрова пресвятої Богородиці, що в новоюліанському календарі припадає саме на 1 жовтня); Різдво Христове – 25 грудня замість 7 січня.

Раніше в Україні перенесли на 8 травня відзначення Дня перемоги над нацизмом, коли будуть вшановувати пам'ять загиблих у Другій світовій війни. Натомість 9 травня українці святкуватимуть День Європи. 8 травня стане офіційним вихідним, а 9 травня – робочим днем.