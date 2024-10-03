Вихід ЗСУ з Вугледару та анонс великої ракетної програми України: новини за 2 жовтня

Українські захисники вийшли з Вугледару, тепер місто під контролем окупантів. Тим часом міністр оборони України Рустем Умєров анонсував нову велику ракетну програму.

Більш детально про те, що сталося у середу, 2 жовтня, - у матеріалі РБК-Україна .

Сили оборони підтвердили вихід із Вугледару

Сили оборони України вийшли з Вугледару Донецької області. Метою було збереження особового складу та бойової техніки, повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".

Умєров анонсував велику українську ракетну програму: про що йдеться

До кінця поточного року, або ж на початку 2025-го буде представлена інформація щодо української великої ракетної програми, розповів міністр оборони України Рустем Умєров.

За його словами, програма "досить потужна", її погодилися фінансувати партнери.

РФ викрала понад 20 тисяч українських дітей, є ризик депортації ще 1,5 млн, - омбудсмен

Росія незаконно викрала понад 20 тисяч українських дітей. Також існує ризик депортації ще 1,5 млн українських дітей, підкреслив український омбудсмен Дмитро Лубінець.

Він розповів, що українських дітей відправляють до так званих таборів перевиховання, де зомбують російською пропагандою.

Глава МЗС Ізраїлю оголосив генсека ООН персоною нон грата

Генерального секретаря ООН Аноніа Гутерреша оголошено персоною нон грата в Ізраїлі. Йому заборонено в'їзд до країни, повідомив міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац.

В Україні з'являться повістки з QR-кодом: у Міноборони розкрили деталі

Міністерство оборони України планує запровадити новий формат повісток, які тепер матимуть QR-код. Вже тестується функціональність такого нововведення.

За словами заступника міністра оборони України Катерини Черногоренко, QR-код, розміщений на кожній повістці, дозволить через додаток "Резерв+" миттєво перевірити дійсність документа.

Збірна України драматично поступилася Бразилії у півфіналі футзального ЧС-2024

Національна команда України з футзалу програла збірній Бразилії до 1/2 фіналу чемпіонату світу.

Матч завершився з рахунком 2:3 на користь бразильської команди.