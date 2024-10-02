Збірна України драматично поступилася Бразилії у півфіналі футзального ЧС-2024

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Чемпіонат світу-2024, 1/4 фіналу

Україна – Бразилія – 2:3

Голи: Чернявський, 17:03, Корсун, 28:56 – Семенченко, 20:36 (автогол), Дієго, 22:00, 35:50 (пенальті)

Перший реальний момент створили бразильці. На 6-й хвилині за кіпера "синьо-жовтих" зіграла поперечина. У відповідь Микитюк після комбінації з Чернявським поцілив у стійку. Згодом останній пройшов кіпера, але не зміг відправити м'яч у незахищені ворота.

Пентакампеони змарнували ще одну нагоду забити – Марсель накрутив Зварича, та м'яч просвистів поруч зі стійкою воріт українців. Зате підопічні Олександра Косенка своїм шансом скористалися на 18-й хвилині. Той же Чернявський змістився від лівого краю та класно пробив у ближній кут.

Утім, старт другої половини став холодним душем для збірної України. Упродовж двох хвилин "синьо-жовті" пропустили двічі. Злим генієм українців став Дієго. Спершу він прорвався флангом і прострілив, а Семенченко зрізав м'яч у власні ворота. А потім із другої спроби бразилець переграв Сухова з кількох метрів.

Команда Косенка швидко прийшла до тями. Ось Семенченко ледь не реабілітувався за автогол – струсонув поперечину зі штрафного. Намагалися поцілити в рамку Микитюк і Зварич. А зрівняв рахунок Корсун, який у швидкій контратаці замкнув передачу Абакшина.

Тепер пішла гра на зустрічних курсах. Ось Сухов витягнув м'яч після удару з гострого кута. Далі "синьо-жовті" в одній атаці обстукали обидві стійки бразильської збірної – Жук поцілив у каркас воріт із правого флангу, а Зварич на добиванні влучив зі зворотного боку. Далі з перспективних позицій схибили Марлон і Семенченко.

Розв'язка настала на 36-й хвилині. Мельник порушив правила, зірвавши атаку Бразилії, а фол виявився шостим командним – пенальті. До позначки підійшов Дієго та потужним ударом "прошив" Сухова...

У фінальні хвилини збірна України намагалася вирівняти становище. Вийшов і п'ятий польовий виконавець. Фортуна, однак, виявилася прихильною до бразильської команди. Лідери світового рейтингу пробилися у фінал, а "синьо-жовті" чекатимуть на суперника в битві за бронзові нагороди.