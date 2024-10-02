Сили оборони підтвердили вихід з Вугледару
Сили оборони України вийшли з Вугледару Донецької області. Метою було збереження особового складу і бойової техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" в Telegram.
Як зазначив ОСУВ "Хортиця", зазнавши великих втрат унаслідок тривалих боїв, противник не полишив спроб захопити Вугледар.
"В намаганні за будь-яку ціну взяти місто під контроль зумів спрямувати резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів Збройних сил України. В результаті дій противника виникла загроза оточення міста", - йдеться у повідомленні.
Для збереження життів українських військових та техніки командування надало дозвіл на вивід сил з Вугледару.
"Вищим командуванням наданий дозвіл на здійснення маневру по виведенню підрозділів з Вугледару з метою збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій", - зазначають Сили оборони.
скриншот deepstatemap.live
Що цьому передувало
Вугледар - це місто у Волноваському районі Донецької області. Воно знаходиться приблизно за 57 кілометрів від Донецька. Оборонна операція у цьому районі тривала протягом двох років.
Останніми тижнями ситуація біля Вугледару погіршилася. Фіксувалося перекидання сил ворога до міста. Минулого тижня у ЗМІ повідомили, що 72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців могла розпочати тактичний вихід із Вугледару. Проте пізніше бійці бригади спростували це.
Днями росіяни заявили про захоплення міста. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували геолокаційні кадри та підтвердили, що війська РФ окупували Вугледар.
Проте аналітики ISW вважають, що захоплення Вугледара навряд чи кардинально змінить хід наступу окупантів у Донецькій області.
Детальніше про те, навіщо російським загарбникам Вугледар - у матеріалі РБК-Україна.
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