В Україні з'являться повістки з QR-кодом: у Міноборони розкрили деталі

Міністерство оборони України планує запровадити новий формат повісток, що тепер міститимуть QR-код. Вже тестується функціональність такого нововведення.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заступницю міністра оборони України з питань цифровізації Катерину Черногоренко в коментарі для DOU .

У застосунку з’явиться сканер, яким цей код можна буде відсканувати, щоб отримати інформацію, зокрема:

За словами Черногоренко, QR-код, розміщений на кожній повістці, дозволить через застосунок "Резерв+" миттєво перевірити чинність документа.

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів затвердив зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Повістки можуть бути на бланку або формуватися за допомогою Єдиного державного реєстру призовників.

Також уряд визначив належні підтвердження сповіщення про виклик до ТЦК у разі надсилання повістки поштою.

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