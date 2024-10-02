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В Україні з'являться повістки з QR-кодом: у Міноборони розкрили деталі

Україна, Середа 02 жовтня 2024 18:38
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В Україні з'являться повістки з QR-кодом: у Міноборони розкрили деталі Фото: застосунок "Резерв+" (Віталій Ночас, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Міністерство оборони України планує запровадити новий формат повісток, що тепер міститимуть QR-код. Вже тестується функціональність такого нововведення.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заступницю міністра оборони України з питань цифровізації Катерину Черногоренко в коментарі для DOU.

За словами Черногоренко, QR-код, розміщений на кожній повістці, дозволить через застосунок "Резерв+" миттєво перевірити чинність документа.

У застосунку з’явиться сканер, яким цей код можна буде відсканувати, щоб отримати інформацію, зокрема:

  • чинність повістки;
  • дату та номер документа;
  • ТЦК, який видав повістку;
  • ім’я особи, яка підписала документ;
  • призначення повістки (уточнення даних, направлення на ВЛК, бойова повістка) та інші деталі.

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів затвердив зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Повістки можуть бути на бланку або формуватися за допомогою Єдиного державного реєстру призовників.

Також уряд визначив належні підтвердження сповіщення про виклик до ТЦК у разі надсилання повістки поштою.

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