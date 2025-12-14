Вихід ЗСУ без відходу армії РФ: Зеленський розкрив пропозицію США щодо Донбасу

Справедливим і реалістичним варіантом припинення вогню в Україні може бути принцип "стоїмо там, де стоїмо". Мова про те, що сторони залишаються на нинішніх позиціях, а всі питання вирішуються дипломатичним шляхом.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський заявив у спілкувані з медіа.
За його словами, саме така модель і є фактичним ceasefire, однак Росія ставиться до неї негативно.
"На наш сигнал "стоїмо там, де стоїмо" росіяни відповідають, що Україна має вийти з Донбасу або вони його все одно окупують", - заявив Зеленський.
Президент наголосив, що Росія активно поширює дезінформацію, зокрема щодо ситуації на фронті. Як приклад він навів заяви про нібито окупацію Куп’янська та оточення українських військ.
"Я нещодавно був у Куп’янську і показав, хто контролює це місто. Такої дезінформації з боку Росії дуже багато. Тому я давав сигнали нашим колегам з США, що не треба вірити у все, що говорить Росія", - зазначив глава держави.
За його словами, Росія намагається окупувати схід України не лише військовим, а й політико-дипломатичним шляхом, для того щоб не витрачати сили.
"Тоді США сказали, давайте такий компроміс - російська армія не буде заходити на частини нашого Сходу, а ЗСУ вийдуть. Я не вважаю, що це справедливо", - каже Зеленський.
Він вважає, що якщо українські війська повинні відходити, то аналогічно мають вчинити і росіяни.
"Якщо українські війська відходять на 5–10 кілометрів, то чому російські війська не мають відходити на таку ж відстань вглиб окупованих територій? Тому це питання, в якому поки що немає відповіді. Але воно дуже сенситивне і дуже гаряче", - підкреслив Зеленський.
Французька газета Le Monde повідомила, що Україна нібито дала згоду на умови створення "демілітаризованої зони" за умови взаємного відведення військ. За даними видання, цю потенційну поступку з боку Києва також начебто підтримали європейські лідери як одну з основ можливого мирного врегулювання.
Водночас в Офісі президента України цю інформацію спростували.
Там наголосили, що радник керівника ОП Михайло Подоляк у коментарі французьким журналістам не говорив про згоду України на такі умови. Йшлося лише про те, що в теорії можуть розглядатися різні безпекові моделі, однак усе залежить від конкретних параметрів, механізмів контролю та наявності чітких юридичних гарантій.
Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що ознайомився з усіма пропозиціями американської сторони, а фактично - і з російським баченням щодо території Донеччини.
За його словами, запропоновані підходи не відповідають національним інтересам України, проте діалог необхідно продовжувати для пошуку прийнятних рішень.
Президент також уточнив, що обговорюються різні варіанти відведення військ, зокрема симетричне віддалення на 5 або 10 кілометрів з обох сторін, а також запровадження міжнародного моніторингу, як це практикується в інших конфліктах.