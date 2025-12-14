Вихід ЗСУ без відходу армії РФ: Зеленський розкрив пропозицію США щодо Донбасу

За його словами, саме така модель і є фактичним ceasefire, однак Росія ставиться до неї негативно.

"На наш сигнал "стоїмо там, де стоїмо" росіяни відповідають, що Україна має вийти з Донбасу або вони його все одно окупують", - заявив Зеленський.

Президент наголосив, що Росія активно поширює дезінформацію, зокрема щодо ситуації на фронті. Як приклад він навів заяви про нібито окупацію Куп’янська та оточення українських військ.

"Я нещодавно був у Куп’янську і показав, хто контролює це місто. Такої дезінформації з боку Росії дуже багато. Тому я давав сигнали нашим колегам з США, що не треба вірити у все, що говорить Росія", - зазначив глава держави.

За його словами, Росія намагається окупувати схід України не лише військовим, а й політико-дипломатичним шляхом, для того щоб не витрачати сили.

"Тоді США сказали, давайте такий компроміс - російська армія не буде заходити на частини нашого Сходу, а ЗСУ вийдуть. Я не вважаю, що це справедливо", - каже Зеленський.

Він вважає, що якщо українські війська повинні відходити, то аналогічно мають вчинити і росіяни.

"Якщо українські війська відходять на 5–10 кілометрів, то чому російські війська не мають відходити на таку ж відстань вглиб окупованих територій? Тому це питання, в якому поки що немає відповіді. Але воно дуже сенситивне і дуже гаряче", - підкреслив Зеленський.