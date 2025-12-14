Выход ВСУ без отхода армии РФ: Зеленский раскрыл предложение США по Донбассу

Справедливым и реалистичным вариантом прекращения огня в Украине может быть принцип "стоим там, где стоим". Речь о том, что стороны остаются на нынешних позициях, а все вопросы решаются дипломатическим путем.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский заявил в общении с медиа.
По его словам, именно такая модель и является фактическим ceasefire, однако Россия относится к ней негативно.
"На наш сигнал "стоим там, где стоим" россияне отвечают, что Украина должна выйти из Донбасса или они его все равно оккупируют", - заявил Зеленский.
Президент подчеркнул, что Россия активно распространяет дезинформацию, в частности относительно ситуации на фронте. В качестве примера он привел заявления о якобы оккупации Купянска и окружении украинских войск.
"Я недавно был в Купянске и показал, кто контролирует этот город. Такой дезинформации со стороны России очень много. Поэтому я давал сигналы нашим коллегам из США, что не надо верить во все, что говорит Россия", - отметил глава государства.
По его словам, Россия пытается оккупировать восток Украины не только военным, но и политико-дипломатическим путем, для того чтобы не тратить силы.
"Тогда США сказали, давайте такой компромисс - российская армия не будет заходить на части нашего Востока, а ВСУ выйдут. Я не считаю, что это справедливо", - говорит Зеленский.
Он считает, что если украинские войска должны отходить, то аналогично должны поступить и россияне.
"Если украинские войска отходят на 5-10 километров, то почему российские войска не должны отходить на такое же расстояние вглубь оккупированных территорий? Поэтому это вопрос, в котором пока нет ответа, но он очень сенситивный и очень горячий", - подчеркнул Зеленский.
Французская газета Le Monde сообщила, что Украина якобы дала согласие на условия создания "демилитаризованной зоны" при условии взаимного отвода войск. По данным издания, эту потенциальную уступку со стороны Киева также якобы поддержали европейские лидеры как одну из основ возможного мирного урегулирования.
В то же время в Офисе президента Украины эту информацию опровергли.
Там отметили, что советник руководителя ОП Михаил Подоляк в комментарии французским журналистам не говорил о согласии Украины на такие условия. Речь шла лишь о том, что в теории могут рассматриваться различные модели безопасности, однако все зависит от конкретных параметров, механизмов контроля и наличия четких юридических гарантий.
Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что ознакомился со всеми предложениями американской стороны, а фактически - и с российским видением территории Донецкой области.
По его словам, предложенные подходы не соответствуют национальным интересам Украины, однако диалог необходимо продолжать для поиска приемлемых решений.
Президент также уточнил, что обсуждаются различные варианты отвода войск, в частности симметричное удаление на 5 или 10 километров с обеих сторон, а также введение международного мониторинга, как это практикуется в других конфликтах.