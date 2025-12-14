Выход ВСУ без отхода армии РФ: Зеленский раскрыл предложение США по Донбассу

По его словам, именно такая модель и является фактическим ceasefire, однако Россия относится к ней негативно.

"На наш сигнал "стоим там, где стоим" россияне отвечают, что Украина должна выйти из Донбасса или они его все равно оккупируют", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Россия активно распространяет дезинформацию, в частности относительно ситуации на фронте. В качестве примера он привел заявления о якобы оккупации Купянска и окружении украинских войск.

"Я недавно был в Купянске и показал, кто контролирует этот город. Такой дезинформации со стороны России очень много. Поэтому я давал сигналы нашим коллегам из США, что не надо верить во все, что говорит Россия", - отметил глава государства.

По его словам, Россия пытается оккупировать восток Украины не только военным, но и политико-дипломатическим путем, для того чтобы не тратить силы.

"Тогда США сказали, давайте такой компромисс - российская армия не будет заходить на части нашего Востока, а ВСУ выйдут. Я не считаю, что это справедливо", - говорит Зеленский.

Он считает, что если украинские войска должны отходить, то аналогично должны поступить и россияне.

"Если украинские войска отходят на 5-10 километров, то почему российские войска не должны отходить на такое же расстояние вглубь оккупированных территорий? Поэтому это вопрос, в котором пока нет ответа, но он очень сенситивный и очень горячий", - подчеркнул Зеленский.