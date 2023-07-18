ua ru
Вт, 18 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вихід РФ з "зернової угоди". ЄС хоче збільшити експорт української продукції

Новость на русском →
Брюссель, Вівторок 18 липня 2023 22:55
Вихід РФ з "зернової угоди". ЄС хоче збільшити експорт української продукції Фото: ЄС хоче збільшити експорт українського зерна суходолом (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Європейський союз хоче збільшити експорт українського зерна автомобільним і залізничним транспортом. Це може компенсувати вихід Росії з "зернової угоди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Це означає, що сотні тисяч людей по всьому світу будуть позбавлені основних продуктів харчування... Вони використовують голод як зброю. Це одна з найгірших речей, які Путін міг зробити", - заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель на полях саміту блоку з країнами Латинської Америки та Карибського басейну.

Ще один неназваний посадовець ЄС сказав виданню, що у Брюсселі підтримують зусилля ООН та Туреччини повернути Росію до "зернової угоди".

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив, що ЄС прагне відповісти на рішення РФ розширенням наземних маршрутів експорту українського зерна. Мова йде про так звані "смуги солідарності", а також постачання автомобільним та залізничним транспортом через сусідів України з ЄС та Молдову.

"Є й інші шляхи вивезення зерна з України, наприклад, через Румунію та Польщу. Якщо росіяни продовжуватимуть політику перешкоджання експорту зерна та добрив з України, нам доведеться шукати інші шляхи для вивезення зерна", - сказав політик.

Росія зірвала "зернову угоду"

Як повідомлялося, вчора Росія заявила, що виходить з "зернової угоди". Москва пояснила свої дії нібито невиконанням її вимог.

Проте варто зазначити, що РФ декілька місяців блокувала стабільну роботу "зернового коридору". Російська сторона зривала перевірки кораблів, а також обстрілювала зернові терміни одеських портів.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз зерновий коридор
NEWS
Сирський: ми хочемо швидких результатів контрнаступу, але це неможливо
Сирський: ми хочемо швидких результатів контрнаступу, але це неможливо
DAILY
Латинський "фронт". Чи є в України союзники в Південній Америці та хто там за Росію
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Латинський "фронт". Чи є в України союзники в Південній Америці та хто там за Росію