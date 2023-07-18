Выход РФ из "зерновой сделки". ЕС хочет увеличить экспорт украинской продукции

Европейский союз хочет увеличить экспорт украинского зерна автомобильным и железнодорожным транспортом. Это может компенсировать выход России из "зернового соглашения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Это означает, что сотни тысяч людей по всему миру будут лишены основных продуктов питания... Они используют голод как оружие. Это одна из худших вещей, которые Путин мог сделать", - заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель на полях саммита блока со странами Латинской Америки и Карибского бассейна.

Еще один неназванный чиновник ЕС сказал изданию, что в Брюсселе поддерживают усилия ООН и Турции вернуть Россию к "зерновому соглашению".

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что ЕС хочет ответить на решение РФ расширением наземных маршрутов экспорта украинского зерна. Речь идет о так называемых "полосах солидарности", а также поставках автомобильным и железнодорожным транспортом через соседей Украины с ЕС и Молдову.

"Есть и другие пути вывоза зерна из Украины, например через Румынию и Польшу. Если россияне будут продолжать политику препятствования экспорту зерна и удобрений из Украины, нам придется искать другие пути для вывоза зерна", - сказал политик.

Россия сорвала "зерновое соглашение"

Как сообщалось, вчера Россия заявила, что выходит из "зернового соглашения". Москва объяснила свои действия якобы неисполнением ее условий.

Однако следует отметить, что РФ несколько месяцев блокировала стабильную работу "зернового коридора". Российская сторона срывала проверки кораблей, а также обстреливала зерновые терминалы одесских портов.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате.

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