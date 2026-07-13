Вихід на пенсію можна відкласти: чи справді це вигідно українцям

Українці, які відклали оформлення пенсії й продовжили офіційно працювати, можуть розраховувати на суттєве збільшення виплат.
Як повідомляє РБК-Україна, інформація про механізм міститься в Законі про обов'язкове державне пенсійне страхування.
Якщо людина досягла 60 років, має необхідний страховий стаж, але не подає документи на пенсію, а продовжує офіційно працювати, розмір її майбутньої пенсії збільшується.
Підвищення нараховується так:
Якщо людина не оформлювала пенсію у 60 років і офіційно пропрацювала до 64 років, тобто 48 місяців, її розрахункова пенсія зросте на 24%.
При базовій пенсії у 5 000 гривень надбавка становитиме 1 200 гривень щомісяця - і ця сума збережеться на весь час подальшого отримання виплат.
Важливо розуміти: йдеться не про окрему доплату, а про збільшення самої бази, від якої надалі проводяться всі перерахунки пенсії.
Рішення відкласти пенсію підходить не кожному. Перед тим як відмовитися від виплат, варто порахувати:
Наприклад, якщо людина відклала пенсію на 2 роки і не отримала за цей час близько 120 тисяч гривень виплат, а надбавка становитиме лише 600 гривень на місяць, компенсувати втрачене вдасться лише через понад 16 років отримання підвищеної пенсії.
Пенсійна система України зараз переживає низку змін, які стосуються не лише порядку нарахування, а й самих принципів формування виплат.
Зокрема, Уряд готує масштабну пенсійну реформу, яка базуватиметься на трискладовій моделі. Вона поєднає солідарні виплати, професійні пенсії та накопичувальну систему, а розмір виплат прив'язуватиметься до фактично сплачених внесків.
Як повідомляло РБК-Україна, окремі надбавки до пенсії можна отримувати одночасно. Йдеться, зокрема, про вікову компенсаційну доплату, надбавку за понаднормовий стаж та пенсію за особливі заслуги перед державою.