Выход на пенсию можно отложить: действительно ли это выгодно украинцам

Украинцы, отложившие оформление пенсии и продолжившие официально работать, могут рассчитывать на существенное увеличение выплат.
Как сообщает РБК-Украина , информация о механизме содержится в Законе об обязательном государственном пенсионном страховании.
Если человек достиг 60 лет, имеет необходимый страховой стаж, но не представляет документы на пенсию, а продолжает официально работать, размер его будущей пенсии увеличивается.
Повышение начисляется следующим образом:
Если человек не оформлял пенсию в 60 лет и официально проработал до 64 лет, то есть 48 месяцев, его расчетная пенсия вырастет на 24%.
При базовой пенсии в 5 000 гривен надбавка будет составлять 1 200 гривен ежемесячно – и эта сумма сохранится на все время последующего получения выплат.
Важно понимать: речь идет не об отдельной доплате, а об увеличении самой базы, от которой в дальнейшем производятся все перерасчеты пенсии.
Решение отложить пенсию подходит не каждому. Перед тем как отказаться от выплат, следует посчитать:
Например, если человек отложил пенсию на 2 года и не получил за это время около 120 тысяч гривен выплат, а надбавка будет составлять всего 600 гривен в месяц, компенсировать потерянное удастся только через более 16 лет получения повышенной пенсии.
Пенсионная система Украины сейчас переживает ряд изменений, касающихся не только порядка начисления, но и самих принципов формирования выплат.
В частности, правительство готовит масштабную пенсионную реформу , которая будет базироваться на трехсложной модели. Она объединит солидарные выплаты, профессиональные пенсии и накопительную систему, а размер выплат будет привязываться к фактически уплаченным взносам.
Как сообщало РБК-Украина, отдельные надбавки к пенсии можно получать одновременно . Речь идет, в частности, о возрастной компенсационной доплате, надбавке за сверхурочный стаж и пенсии за особые заслуги перед государством.