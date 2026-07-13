Вихід на пенсію можна відкласти: чи справді це вигідно українцям

Українці, які відклали оформлення пенсії й продовжили офіційно працювати, можуть розраховувати на суттєве збільшення виплат.

Як повідомляє РБК-Україна , інформація про механізм міститься в Законі про обов'язкове державне пенсійне страхування.

Якщо людина досягла 60 років, має необхідний страховий стаж, але не подає документи на пенсію, а продовжує офіційно працювати, розмір її майбутньої пенсії збільшується.

Підвищення нараховується так:

0,5% до пенсії - за кожен повний місяць відстрочки, якщо вона триває до 60 місяців (5 років);

до пенсії - за кожен повний місяць відстрочки, якщо вона триває до 60 місяців (5 років); 0,75% до пенсії - за кожен повний місяць, якщо загальна відстрочка перевищила 60 місяців.

Скільки можна отримати додатково

Якщо людина не оформлювала пенсію у 60 років і офіційно пропрацювала до 64 років, тобто 48 місяців, її розрахункова пенсія зросте на 24%.

При базовій пенсії у 5 000 гривень надбавка становитиме 1 200 гривень щомісяця - і ця сума збережеться на весь час подальшого отримання виплат.

Важливо розуміти: йдеться не про окрему доплату, а про збільшення самої бази, від якої надалі проводяться всі перерахунки пенсії.

Кому відстрочка не буде вигідною

Рішення відкласти пенсію підходить не кожному. Перед тим як відмовитися від виплат, варто порахувати:

скільки грошей людина не отримає за роки відстрочки; який буде розмір майбутньої підвищеної пенсії; стан здоров'я та особисті життєві обставини.

Наприклад, якщо людина відклала пенсію на 2 роки і не отримала за цей час близько 120 тисяч гривень виплат, а надбавка становитиме лише 600 гривень на місяць, компенсувати втрачене вдасться лише через понад 16 років отримання підвищеної пенсії.

Зміни у пенсійній системі України

Пенсійна система України зараз переживає низку змін, які стосуються не лише порядку нарахування, а й самих принципів формування виплат.