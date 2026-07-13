Вихід на пенсію можна відкласти: чи справді це вигідно українцям
Українці, які відклали оформлення пенсії й продовжили офіційно працювати, можуть розраховувати на суттєве збільшення виплат.
Як повідомляє РБК-Україна, інформація про механізм міститься в Законі про обов'язкове державне пенсійне страхування.
Якщо людина досягла 60 років, має необхідний страховий стаж, але не подає документи на пенсію, а продовжує офіційно працювати, розмір її майбутньої пенсії збільшується.
Підвищення нараховується так:
- 0,5% до пенсії - за кожен повний місяць відстрочки, якщо вона триває до 60 місяців (5 років);
- 0,75% до пенсії - за кожен повний місяць, якщо загальна відстрочка перевищила 60 місяців.
Скільки можна отримати додатково
Якщо людина не оформлювала пенсію у 60 років і офіційно пропрацювала до 64 років, тобто 48 місяців, її розрахункова пенсія зросте на 24%.
При базовій пенсії у 5 000 гривень надбавка становитиме 1 200 гривень щомісяця - і ця сума збережеться на весь час подальшого отримання виплат.
Важливо розуміти: йдеться не про окрему доплату, а про збільшення самої бази, від якої надалі проводяться всі перерахунки пенсії.
Кому відстрочка не буде вигідною
Рішення відкласти пенсію підходить не кожному. Перед тим як відмовитися від виплат, варто порахувати:
- скільки грошей людина не отримає за роки відстрочки;
- який буде розмір майбутньої підвищеної пенсії;
- стан здоров'я та особисті життєві обставини.
Наприклад, якщо людина відклала пенсію на 2 роки і не отримала за цей час близько 120 тисяч гривень виплат, а надбавка становитиме лише 600 гривень на місяць, компенсувати втрачене вдасться лише через понад 16 років отримання підвищеної пенсії.
Зміни у пенсійній системі України
Пенсійна система України зараз переживає низку змін, які стосуються не лише порядку нарахування, а й самих принципів формування виплат.
Зокрема, Уряд готує масштабну пенсійну реформу, яка базуватиметься на трискладовій моделі. Вона поєднає солідарні виплати, професійні пенсії та накопичувальну систему, а розмір виплат прив'язуватиметься до фактично сплачених внесків.
Як повідомляло РБК-Україна, окремі надбавки до пенсії можна отримувати одночасно. Йдеться, зокрема, про вікову компенсаційну доплату, надбавку за понаднормовий стаж та пенсію за особливі заслуги перед державою.