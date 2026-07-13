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Главная » Жизнь » Общество

Выход на пенсию можно отложить: действительно ли это выгодно украинцам

06:30 13.07.2026 Пн
2 мин
Сколько денег можно получить дополнительно?
aimg Елена Чупровская
Выход на пенсию можно отложить: действительно ли это выгодно украинцам Фото: Названо условие, увеличивающее пенсию без дополнительного стажа (Getty Images)
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Украинцы, отложившие оформление пенсии и продолжившие официально работать, могут рассчитывать на существенное увеличение выплат.

Как сообщает РБК-Украина , информация о механизме содержится в Законе об обязательном государственном пенсионном страховании.

Если человек достиг 60 лет, имеет необходимый страховой стаж, но не представляет документы на пенсию, а продолжает официально работать, размер его будущей пенсии увеличивается.

Повышение начисляется следующим образом:

  • 0,5% к пенсии – за каждый полный месяц отсрочки, если она длится до 60 месяцев (5 лет);
  • 0,75% к пенсии – за каждый полный месяц, если общая отсрочка превысила 60 месяцев.

Сколько можно получить дополнительно

Если человек не оформлял пенсию в 60 лет и официально проработал до 64 лет, то есть 48 месяцев, его расчетная пенсия вырастет на 24%.

При базовой пенсии в 5 000 гривен надбавка будет составлять 1 200 гривен ежемесячно – и эта сумма сохранится на все время последующего получения выплат.

Важно понимать: речь идет не об отдельной доплате, а об увеличении самой базы, от которой в дальнейшем производятся все перерасчеты пенсии.

Кому отсрочка не будет выгодна

Решение отложить пенсию подходит не каждому. Перед тем как отказаться от выплат, следует посчитать:

  1. сколько денег человек не получит за годы отсрочки;
  2. каков будет размер будущей повышенной пенсии;
  3. состояние здоровья и личные жизненные происшествия.

Например, если человек отложил пенсию на 2 года и не получил за это время около 120 тысяч гривен выплат, а надбавка будет составлять всего 600 гривен в месяц, компенсировать потерянное удастся только через более 16 лет получения повышенной пенсии.

Изменения в пенсионной системе Украины

Пенсионная система Украины сейчас переживает ряд изменений, касающихся не только порядка начисления, но и самих принципов формирования выплат.

В частности, правительство готовит масштабную пенсионную реформу , которая будет базироваться на трехсложной модели. Она объединит солидарные выплаты, профессиональные пенсии и накопительную систему, а размер выплат будет привязываться к фактически уплаченным взносам.

Как сообщало РБК-Украина, отдельные надбавки к пенсии можно получать одновременно . Речь идет, в частности, о возрастной компенсационной доплате, надбавке за сверхурочный стаж и пенсии за особые заслуги перед государством.

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