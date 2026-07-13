Выход на пенсию можно отложить: действительно ли это выгодно украинцам

Украинцы, отложившие оформление пенсии и продолжившие официально работать, могут рассчитывать на существенное увеличение выплат.

Как сообщает РБК-Украина , информация о механизме содержится в Законе об обязательном государственном пенсионном страховании.

Если человек достиг 60 лет, имеет необходимый страховой стаж, но не представляет документы на пенсию, а продолжает официально работать, размер его будущей пенсии увеличивается.

Повышение начисляется следующим образом:

0,5% к пенсии – за каждый полный месяц отсрочки, если она длится до 60 месяцев (5 лет);

к пенсии – за каждый полный месяц отсрочки, если она длится до 60 месяцев (5 лет); 0,75% к пенсии – за каждый полный месяц, если общая отсрочка превысила 60 месяцев.

Сколько можно получить дополнительно

Если человек не оформлял пенсию в 60 лет и официально проработал до 64 лет, то есть 48 месяцев, его расчетная пенсия вырастет на 24%.

При базовой пенсии в 5 000 гривен надбавка будет составлять 1 200 гривен ежемесячно – и эта сумма сохранится на все время последующего получения выплат.

Важно понимать: речь идет не об отдельной доплате, а об увеличении самой базы, от которой в дальнейшем производятся все перерасчеты пенсии.

Кому отсрочка не будет выгодна

Решение отложить пенсию подходит не каждому. Перед тем как отказаться от выплат, следует посчитать:

сколько денег человек не получит за годы отсрочки; каков будет размер будущей повышенной пенсии; состояние здоровья и личные жизненные происшествия.

Например, если человек отложил пенсию на 2 года и не получил за это время около 120 тысяч гривен выплат, а надбавка будет составлять всего 600 гривен в месяц, компенсировать потерянное удастся только через более 16 лет получения повышенной пенсии.

Изменения в пенсионной системе Украины

Пенсионная система Украины сейчас переживает ряд изменений, касающихся не только порядка начисления, но и самих принципов формирования выплат.