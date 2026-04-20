Выход из Донбасса - это проигрыш для Украины, - Зеленский
Выход Украины из Донецкой и Луганской областей - это стратегический проигрыш украинских Вооруженных сил. В то же время Россия не желает заканчивать войну "в справедливом формате".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в эфире телемарафона.
Глава государства отметил, что условие по выходу Украины из Донбасса выглядит, будто "без нас договорились".
"Мы выходим из Донбасса, они так хотят... Они хотят, чтобы мы вышли из Луганской и Донецкой областей. Ну, безусловно, стратегически для нас это проигрыш, стратегически для Вооруженных Сил это проигрыш. Фортификационные сооружения, защитная линия, мы точно становимся слабее", - сказал Зеленский.
Он добавил, что американские партнеры говорят, что можно построить новые фортификационные сооружения, и задался вопросом, для чего это делать.
"А они готовы давать деньги, а для чего нам это делать? Урбанизированная зона все равно сильнее, чем любые линии вы построите в поле. Вопрос урбанизированной зоны, вопрос 200 тысяч человек там живет, вопрос мы делаем шаг назад, ослабляем морально нашу армию", - подчеркнул президент.
Он добавил, что есть вопросы по количеству погибших там людей, и подчеркнул, что считает этот шаг на сегодня безответственным.
Россия не хочет завершения войны
"Вопрос в том, что россияне не хотят заканчивать. В формате, даже уже иногда мы говорим в справедливом формате, в формате, в котором сегодня скорее всего можно закончить", - отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что самый быстрый формат - это контактная линия. Президент добавил, что это "самый быстрый формат, как прекратить убийства".
"И надо, чтобы в этот формат играли все серьезные люди. Не играли свою игру. А было одинаковое понимание. Формат не сложный, потому что все, что очень сложно, очень сложно контролировать выполнение потом", - сказал он.
Глава государства отметил, что сначала должно быть долгосрочное прекращение огня, после чего должны делаться дипломатические шаги.
Напомним, в 2026 году Украина уже провела несколько раундов переговоров со страной-агрессором и США. Стороны не смогли прийти к согласию о прекращении огня, поскольку РФ хочет сдачи неоккупированного Донбасса, на что Киев не соглашается.
Отметим, Владимир Зеленский отверг любой обмен территории Донбасса на другие регионы. Он отметил, что Россия понимает, что сможет удержать территории приграничья, и придет момент, когда ВСУ вытеснят оккупантов оттуда.