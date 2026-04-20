Выход из Донбасса - это проигрыш для Украины, - Зеленский

Выход Украины из Донецкой и Луганской областей - это стратегический проигрыш украинских Вооруженных сил. В то же время Россия не желает заканчивать войну "в справедливом формате".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в эфире телемарафона .

Глава государства отметил, что условие по выходу Украины из Донбасса выглядит, будто "без нас договорились".

"Мы выходим из Донбасса, они так хотят... Они хотят, чтобы мы вышли из Луганской и Донецкой областей. Ну, безусловно, стратегически для нас это проигрыш, стратегически для Вооруженных Сил это проигрыш. Фортификационные сооружения, защитная линия, мы точно становимся слабее", - сказал Зеленский.

Он добавил, что американские партнеры говорят, что можно построить новые фортификационные сооружения, и задался вопросом, для чего это делать.

"А они готовы давать деньги, а для чего нам это делать? Урбанизированная зона все равно сильнее, чем любые линии вы построите в поле. Вопрос урбанизированной зоны, вопрос 200 тысяч человек там живет, вопрос мы делаем шаг назад, ослабляем морально нашу армию", - подчеркнул президент.

Фото: Владимир Зеленский назвал выход Украины из Донбасса проигрышем (Инфографика РБК-Украина)

Он добавил, что есть вопросы по количеству погибших там людей, и подчеркнул, что считает этот шаг на сегодня безответственным.

Россия не хочет завершения войны

"Вопрос в том, что россияне не хотят заканчивать. В формате, даже уже иногда мы говорим в справедливом формате, в формате, в котором сегодня скорее всего можно закончить", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что самый быстрый формат - это контактная линия. Президент добавил, что это "самый быстрый формат, как прекратить убийства".

"И надо, чтобы в этот формат играли все серьезные люди. Не играли свою игру. А было одинаковое понимание. Формат не сложный, потому что все, что очень сложно, очень сложно контролировать выполнение потом", - сказал он.

Глава государства отметил, что сначала должно быть долгосрочное прекращение огня, после чего должны делаться дипломатические шаги.