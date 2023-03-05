Виграли дуель та атаку. Прикордонники відбили спробу штурму окупантів на сході

Прикордонники мужньо боронять територію України від російських окупантів. Їм вдалось відбити декілька атак ворога на сході країни.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.
Як розповіли у відомстві, у Луганській області вдалось дуель у мінометного розрахунку окупантів. Українська аеророзвідка змогла визначити координати позиції противника, звідки ті обстрілювали захисників. Нашим військовим вдалось знищити міномет з 4 загарбниками.
У Бахмуті росіяни вирішили піти на черговий штурм. Однак спроба була невдалою.
"Ворожа піхота не подолала зону вогневого ураження. Втрати окупантів дорозвідуються", - сказано в повідомленні.
У Донецькій області окупанти обстрілювали пункти прикордонних підрозділів. Окрім цього по оборонному рубежу наших захисників було нанесено авіаудар.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що українські прикордонники продовжують нищити російських окупантів біля Бахмуту. Зокрема, їм вдалося нейтралізувати 25 російських військових з артилерії.
Як повідомлялось, українська оборона міста Бахмут на Донбасі зазнає все більш серйозного тиску, у місті та навколо нього йдуть запеклі бої.
Нагадаємо, що українські військові у боях під Бахмутом ліквідували більшість підрозділів приватної військової компанії "Вагнера".
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