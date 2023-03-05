Виграли дуель та атаку. Прикордонники відбили спробу штурму окупантів на сході

Як розповіли у відомстві, у Луганській області вдалось дуель у мінометного розрахунку окупантів. Українська аеророзвідка змогла визначити координати позиції противника, звідки ті обстрілювали захисників. Нашим військовим вдалось знищити міномет з 4 загарбниками.

У Бахмуті росіяни вирішили піти на черговий штурм. Однак спроба була невдалою.

"Ворожа піхота не подолала зону вогневого ураження. Втрати окупантів дорозвідуються", - сказано в повідомленні.

У Донецькій області окупанти обстрілювали пункти прикордонних підрозділів. Окрім цього по оборонному рубежу наших захисників було нанесено авіаудар.