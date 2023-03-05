Выиграли дуэль и атаку. Пограничники отбили попытку штурма окупантов на востоке

Пограничники мужественно защищают территорию Украины от российских окупантов. Им удалось отразить несколько атак врага на востоке страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

В Донецкой области оккупанты обстреливали пункты пограничных подразделений. Кроме этого по оборонному рубежу наших защитников был нанесен авиаудар.

"Вражеская пехота не преодолела зону огневого поражения. Потери окупантов доразведываются", - сказано в сообщении.

В Бахмуте россияне решили пойти на очередной штурм. Однако попытка была неудачной.

Как рассказали в ведомстве, в Луганской области удалось дуэль минометного расчета оккупантов. Украинская аэроразведка смогла определить координаты позиции противника, откуда те обстреливали защитников. Нашим военным удалось уничтожить миномет с 4 захватчиками.

Ранее РБК-Украина сообщало, что украинские пограничники продолжают уничтожать российских кафиров возле Бахмута. В частности, им удалось нейтрализовать 25 российских военных по артиллерии.

Как сообщалось, украинская оборона города Бахмут на Донбассе испытывает все более серьезное давление, в городе и вокруг него идут ожесточенные бои.

Напомним, что украинские военные в боях под Бахмутом ликвидировали большинство подразделений частной военной компании "Вагнера".

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