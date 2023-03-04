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Біля Бахмута прикордонники з артилерії знищили 25 росіян (відео)

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Донбас, Субота 04 березня 2023 11:35
Біля Бахмута прикордонники з артилерії знищили 25 росіян (відео) Фото: біля Бахмута прикордонники з артилерії знищили 25 росіян (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники продовжують нищити російських окупантів біля Бахмуту. Зокрема, їм вдалося нейтралізувати 25 російських військових з артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Бійці Держприкордонслужби за допомогою дронів вистежили російських штурмовиків на Бахмутському напрямку", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що в результаті злагоджених дій ворожих штурмовиків було знищено.

Як повідомлялось, українська оборона міста Бахмут на Донбасі зазнає все більш серйозного тиску, у місті та навколо нього йдуть запеклі бої.

Нагадаємо, що українські військові у боях під Бахмутом ліквідували більшість підрозділів приватної військової компанії "Вагнера".

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Донецька область Бахмут
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