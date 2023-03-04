Біля Бахмута прикордонники з артилерії знищили 25 росіян (відео)

Українські прикордонники продовжують нищити російських окупантів біля Бахмуту. Зокрема, їм вдалося нейтралізувати 25 російських військових з артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ .

"Бійці Держприкордонслужби за допомогою дронів вистежили російських штурмовиків на Бахмутському напрямку", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що в результаті злагоджених дій ворожих штурмовиків було знищено.

Як повідомлялось, українська оборона міста Бахмут на Донбасі зазнає все більш серйозного тиску, у місті та навколо нього йдуть запеклі бої.

Нагадаємо, що українські військові у боях під Бахмутом ліквідували більшість підрозділів приватної військової компанії "Вагнера".