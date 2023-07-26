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Не вигадали відмовки? РФ відмовилася виступати на Радбезі ООН щодо ударів по Одесі

Фото: постійний представник України при ООН Сергій Кислиця (twitter.com/SergiyKyslytsya)
Автор: Антон Малиновський

Росія не взяла слово під час засідання Ради безпеки ООН щодо ракетних атак на Одесу.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, передає РБК-Україна з посиланням на його публікацію в Twitter.

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Він зазначив, що агресивні дії РФ заслуговують на "сильну відповідь", інакше вони будуть заохочені до подального підриву безпекової ситуації в Чорному морі, атакуючи цивільні судна та мінуючи води, прилеглі до українського узбережжя.

Обстріл Одеси та області

Після виходу РФ із "зернової угоди", росіяни майже щодня атакують Одесу та область ракетами та ударними безпілотниками. Наприклад, 23 липня росіяни завдали ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі. Внаслідок атаки частково зруйновано будівлю храму та дах.

Після цього Україна попросила скликати Раду безпеки ООН, щоб обговорити атаки на портову інфраструктуру країни.

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