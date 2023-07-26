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Обговорять "зернову угоду" й не тільки. Сьогодні відбудеться засідання Радбезу ООН

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Середа 26 липня 2023 12:53
Обговорять "зернову угоду" й не тільки. Сьогодні відбудеться засідання Радбезу ООН Фото: Обговорять "зернову угоду" й не тільки. Сьогодні відбудеться засідання Радбез ООН (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Рада безпеки ООН збереться на засідання сьогодні, 26 липня, для обговорення російських ударів по портах України й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як пише видання, Росія поскаржилась Раді безпеки ООН на нібито переслідування УПЦ МП через її зв'язки з Москвою та РПЦ, яка підтримала російське вторгнення на територію України.

Україна, зі свого боку, попросила про зустріч через напади Росії на українські портові міста, в тому числі Одесу, з метою блокування експорту зерна та сільськогосподарської продукції.

Обстріл Одеси та області

Після того як Росії вийшла із "зернової угоди", ворог майже щоночі атакує південь України. Зокрема, агресор активно б'є по Одесі та області.

Також, наприклад, у ніч на 23 липня росіяни завдали ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі. Внаслідок атаки частково зруйновано будівлю храму та дах.

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