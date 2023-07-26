Не придумали отговорку? РФ отказалась выступать на Совбезе ООН по ударам по Одессе

"

Он отметил, что агрессивные действия РФ заслуживают "сильного ответа", иначе они будут поощрены к подальному подрыву ситуации в Черном море, атакуя гражданские суда и минуя воды, прилегающие к украинскому побережью.

Обстрел Одессы и области

После выхода РФ из "зернового соглашения", россияне почти каждый день атакуют Одессу и область ракетами и ударными беспилотниками. К примеру, 23 июля россияне нанесли ракетный удар по Спасо-Преображенскому кафедральному собору в Одессе. В результате атаки частично разрушено здание храма и крыша.

После этого Украина попросила созвать Совбез ООН, чтобы обсудить атаки на портовую инфраструктуру страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.