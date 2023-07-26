Не вигадали відмовки? РФ відмовилася виступати на Радбезі ООН щодо ударів по Одесі

Росія не взяла слово під час засідання Ради безпеки ООН щодо ракетних атак на Одесу.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, передає РБК-Україна з посиланням на його публікацію в Twitter.

"Росія боягузливо вирішила не говорити на засіданні Радбезу ООН щодо нападу на Одесу, скликаного Україною, та все ж я був змушений визнати мовчазну залишкову присутність режиму Путіна в кріслі СРСР", - заявив він.

У своїй заяві Кислиця наголосив, що РФ посилила ракетний терор проти Одеси, завдаючи майже щоденні удари по місту та портовій інфраструктурі. Так, 23 липня по Одесі було випущено 19 ракет різного типу, в тому числі, і протикорабельні.

" Повторюємо, що застосування протикорабельних ракет проти наземних цілей фактично перетворює їх на низькоточну зброю невибіркової дії", - заявив постпред.

Він зазначив, що агресивні дії РФ заслуговують на "сильну відповідь", інакше вони будуть заохочені до подального підриву безпекової ситуації в Чорному морі, атакуючи цивільні судна та мінуючи води, прилеглі до українського узбережжя.

" Є підстави вважати, що Росія готує подібні інциденти з метою звинуватити Україну та перешкодити суднам інших країн заходити в українські води та використовувати українські порти", - додав Кислиця.

Обстріл Одеси та області

Після виходу РФ із "зернової угоди", росіяни майже щодня атакують Одесу та область ракетами та ударними безпілотниками. Наприклад, 23 липня росіяни завдали ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі. Внаслідок атаки частково зруйновано будівлю храму та дах.

Після цього Україна попросила скликати Раду безпеки ООН, щоб обговорити атаки на портову інфраструктуру країни.

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