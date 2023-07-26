Не придумали отговорку? РФ отказалась выступать на Совбезе ООН по ударам по Одессе

Россия не взяла слово во время заседания Совбеза ООН по ракетным атакам в Одессу.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Twitter.

"Россия трусливо решила не говорить на заседании Совбеза ООН по нападению на Одессу, созванного Украиной, но все же я был вынужден признать молчаливое остаточное присутствие режима Путина в кресле СССР", - заявил он.

В своем заявлении Кислица подчеркнул, что РФ усилила ракетный террор против Одессы, нанося почти ежедневные удары по городу и портовой инфраструктуре. Так, 23 июля по Одессе было выпущено 19 ракет разного типа, в том числе и противокорабельные.

" Повторяем, что применение противокорабельных ракет против наземных целей фактически превращает их в низкоточное оружие неизбирательного действия", - заявил постпред.

Он отметил, что агрессивные действия РФ заслуживают "сильного ответа", иначе они будут поощрены к подальному подрыву ситуации в Черном море, атакуя гражданские суда и минуя воды, прилегающие к украинскому побережью.

" Есть основания полагать, что Россия готовит подобные инциденты с целью обвинить Украину и помешать судам других стран заходить в украинские воды и использовать украинские порты", - добавил Кислица.

Обстрел Одессы и области

После выхода РФ из "зернового соглашения", россияне почти каждый день атакуют Одессу и область ракетами и ударными беспилотниками. К примеру, 23 июля россияне нанесли ракетный удар по Спасо-Преображенскому кафедральному собору в Одессе. В результате атаки частично разрушено здание храма и крыша.

После этого Украина попросила созвать Совбез ООН, чтобы обсудить атаки на портовую инфраструктуру страны.

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