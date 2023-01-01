Київську область атакую ворожі дрони, працює ППО
Київську область атакували "Шахеди". Працює ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби.
У районі Києва пролунало кілька вибухів.
"Київську область атакують дрони. Стоїмо. Наша ППО відпрацьовує", - повідомив Кулеба.
У Київській міській військовій адміністрації повідомляють, що тривога продовжується. Мешканців просять залишатися в укриттях.
Нагадаємо, вночі 1 січня по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. На Київщині працювала система ППО.
В одному з районів уламок впав на автомобіль. Постраждалих та жертв немає.
У поліції звернулися з проханням повідомляти на спецлінію 102 про прольоти.
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