У Києві ППО збила вже 32 російські цілі

У Київ під ранок 1 січня знову пролунали вибухи, кількість збитих ворожих цілей збільшилася.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на "Суспільне" .

Повітряна тривога у Києві та області триває.

Оновлено 04:29

Сили ППО збили вже 32 ворожі цілі, повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Нагадаємо, вночі 1 січня по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. На Київщині працювала система ППО.

В ОВА повідомили про атаку ворожих дронів. Повітряні сили збили 23 ворожі цілі.

У поліції звернулися з проханням повідомляти на спецлінію про прольоти до "Шахедів".

Подробиці про повітряну атаку читайте на РБК Україна.

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