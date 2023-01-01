У Києві ППО збила вже 32 російські цілі
Фото: у Києві пролунали вибухи (Getty Images)
У Київ під ранок 1 січня знову пролунали вибухи, кількість збитих ворожих цілей збільшилася.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Суспільне".
Повітряна тривога у Києві та області триває.
Оновлено 04:29
Сили ППО збили вже 32 ворожі цілі, повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
Нагадаємо, вночі 1 січня по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. На Київщині працювала система ППО.
В ОВА повідомили про атаку ворожих дронів. Повітряні сили збили 23 ворожі цілі.
У поліції звернулися з проханням повідомляти на спецлінію про прольоти до "Шахедів".
Подробиці про повітряну атаку читайте на РБК Україна.
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