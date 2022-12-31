ua ru
Сб, 31 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві внаслідок обстрілу одного з районів є загиблий та постраждалі

Новость на русском →
Субота 31 грудня 2022 14:53
У Києві внаслідок обстрілу одного з районів є загиблий та постраждалі Фото: у Києві внаслідок обстрілу одного з районів є загиблий та постраждалі (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок обстрілу росіян по Солом'янському району Києва є загиблий. Також багато постраждалих.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Віталія Кличка.

"За попередньою інформацією, в Солом’янському районі одна людина загинула. Кілька постраждалих", - пише Кличко.

Також міський голова Києва додав, що внаслідок обстрілу госпіталізували трьох жінок й ще двох чоловіків.

Оновлено о 14:56

"За інформацією на даний момент, у Києві загинув літній чоловік, та семеро постраждалих у двох місцях вибухів у Солом’янському районі. Одна людина - в украй важкому стані", - пише Кличко.

Нагадаємо, РБК-Україна розкриває усі подробиці масованого обстрілу до якого вдалась Росія напередодні Нового року. Також в Україні почались екстрені відключення світла на тлі російського удару.

У Києві під час обстрілу пролунали вибухи в трьох різних районах столиці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Удари ЗСУ в Луганській області та зниження темпів ворожих штурмів під Бахмутом: карти боїв
Удари ЗСУ в Луганській області та зниження темпів ворожих штурмів під Бахмутом: карти боїв
DAILY
Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок